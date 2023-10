ATP 500 Pechino, ATP 250 Astana e WTA 1000 Pechino: I risultati con il dettaglio del Day 6. In campo Paolini e Sinner (LIVE)

ATP 500 Pechino e WTA 1000 Pechino (Cina) – Quarti di Finale M – 2° Turno F, cemento

1. Ugo Humbertvs [2] Daniil Medvedev

2. [8] Alexander Zverev vs Nicolas Jarry (non prima ore: 08:00)



3. Ekaterina Alexandrova vs [3] Coco Gauff (non prima ore: 10:30)



4. Qinwen Zheng vs [5] Elena Rybakina (non prima ore: 13:30)



5. Grigor Dimitrov vs [6] Jannik Sinner (non prima ore: 15:00)



Lotus – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lesia Tsurenko vs Lin Zhu



2. Sara Sorribes Tormo vs [2] Iga Swiatek



3. [Q] Ashlyn Krueger vs [7] Ons Jabeur



4. P. Kvitova or X. Wang vs Liudmila Samsonova (non prima ore: 11:00)



5. [1] Carlos Alcaraz vs [7] Casper Ruud (non prima ore: 13:00)



Moon – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Xinyu Wang vs [WC] Vera Zvonareva



2. [WC] Yue Yuan vs Jasmine Paolini



3. Magda Linette vs Jennifer Brady



4. [WC] Hanyu Guo / Xinyu Jiang vs [OSE] Jasmine Paolini / Mayar Sherif (non prima ore: After Suitable Rest)



Brad Drewett – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Kateryna Baindl vs [9] Caroline Garcia



2. Mayar Sherif vs [11] Daria Kasatkina



3. Hugo Nys / Jan Zielinski vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski



4. [4] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos



Court 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Anhelina Kalinina vs Daria Saville



2. Linda Noskova vs [13] Jelena Ostapenko (non prima ore: 08:00)



3. Anna Danilina / Alexandra Panova vs Beatriz Haddad Maia / Veronika Kudermetova (non prima ore: 10:30)



4. [WC] Xiyu Wang / Yue Yuan vs Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko (non prima ore: After Suitable Rest)



Court 6 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Oksana Kalashnikova / Miriam Kolodziejova vs Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez



2. [OSE] Sorana Cirstea / Bethanie Mattek-Sands vs Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos



3. [8] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi (non prima ore: After Suitable Rest)



4. Ingrid Gamarra Martins / Luisa Stefani vs Latisha Chan / Yana Sizikova



ATP 250 Astana (Kazakistan) – Semifinali, cemento (al coperto)

1. Ariel Behar/ Adam Pavlasekvs [2] Nathaniel Lammons/ Jackson Withrow

2. [5] Sebastian Korda vs [WC] Hamad Medjedovic (non prima ore: 11:30)



3. Sebastian Ofner vs [6] Adrian Mannarino (non prima ore: 14:00)



Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Robin Haase / Botic van de Zandschulp vs [4] Mate Pavic / John Peers



