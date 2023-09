Pliskova ko al polso, rientrerà nel 2024

Attraverso il classico post social, la ceca Karolina Pliskova ha annunciato la decisione di concludere qua il suo 2023 per colpa di un problema al polso. “Voglio condividere con tutti voi alcune novità. A causa di un infortunio al polso sinistro, ho preso la difficile decisione di terminare la mia stagione prima del previsto. Non è mai facile allontanarsi dal gioco.. ma credo che sia la decisione giusta per concentrarmi sulla mia salute e tornare più forte la prossima stagione. Grazie per tutto il vostro supporto e i vostri messaggi. Lavorerò duro per tornare al top della forma e non vedo l’ora di vedervi tutti in campo l’anno prossimo”, scrive Karolina.

