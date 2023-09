Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Giovedì 28 Settembre 2023

Due italiani si qualificano per le semifinali del singolare dell’Itf maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, per il secondo dei sei tornei internazionali Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nella parte alta del tabellone, continua il cammino della sorpresa Federico Bondioli, che sta onorando nel migliore dei mondi la wild card ricevuta, e che ha superato 7-6(4), 6-3 Federico Iannaccone. Contro di lui, ci sarà un altro protagonista inatteso, il qualificato belga Gilles Arnaud Bailly, che ha eliminato 6-4, 6-1 Luca Potenza. Nella parte bassa del tabellone c’è la testa di serie numero 3 Enrico Dalla Valle (unico dei primi otto del seeding ancora in lizza), che ha confermato i dettami del ranking superando 6-0, 6-4 Fabrizio Andaloro e ora affronterà l’esame di russo, opposto a Kirill Kivattsev, vincente 7-6(5), 3-6, 6-1 su Tommaso Compagnucci.

Negli ottavi femminili, non molla l’ultima italiana in gara: la qualificata Tatiana Pieri, che ha eliminato 6-3, 3-6, 6-2 la lituana Justina Mikulskyte. Nei quarti, affronterà la ceca Nikola Bartunkova, numero 7 del seeding, che ha regolato 6-3, 6-1 la georgiana Ekaterine Gorgodze.