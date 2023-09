Challenger Orleans, Braga, Bogotà e Charleston: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Orleans (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

1. [8] Jack Drapervs [Q] Tristan Lamasine

2. [5] David Goffin vs Otto Virtanen



3. Giulio Zeppieri vs [Q] Arthur Fery



4. Constant Lestienne vs Tomas Machac



5. [1] Richard Gasquet vs [LL] Elias Ymer (non prima ore: 18:00)



6. [4] Benjamin Bonzi vs Benoit Paire



7. Antoine Escoffier / Marc-Andrea Huesler vs Sergio Martos Gornes / Sem Verbeek



1. [WC] Gabriel Debru/ Antoine Hoangvs Henry Patten/ John-Patrick Smith1. [Q] Carlos Sanchez Jovervs [4] Pablo Llamas Ruiz

2. [8] Matteo Gigante vs Benjamin Hassan (non prima ore: 14:00)



3. [Q] Moez Echargui vs [WC] Jaime Faria



4. [WC] Tiago Pereira / Duarte Vale vs Stefano Travaglia / Alexander Weis



COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Oriol Roca Batalla vs Gerard Campana Lee



2. Scott Duncan / Marcus Willis vs [3] Marco Bortolotti / Alexandru Jecan



3. Ivan Gakhov / Zdenek Kolar vs [2] Inigo Cervantes / Oriol Roca Batalla (non prima ore: 15:00)



4. [4] Purav Raja / Hunter Reese OR [Alt] Javier Barranco Cosano / Pablo Llamas Ruiz vs Franco Agamenone / Francesco Passaro (non prima ore: 16:30)



COURT 2 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Purav Raja / Hunter Reese vs [Alt] Javier Barranco Cosano / Pablo Llamas Ruiz



CHALLENGER Bogota (Colombia) – 2° Turno, terra battuta

1. [1] Tomas Barrios Veravs [Q] Gilbert Klier Junior

2. [WC] Johan Alexander Rodriguez vs [2] Alejandro Tabilo (non prima ore: 19:00)



3. [WC] Nicolas Mejia / Andres Urrea vs Renzo Olivo / Thiago Agustin Tirante



4. [3] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez OR Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna vs Calum Puttergill / Adam Taylor OR [WC] Juan Sebastian Gomez / Adria Soriano Barrera



Cancha 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Lorenzo Claverie vs [8] Renzo Olivo



2. [3] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna



ATP Bogota Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez [3] • Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez [3] 15 3 Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 3-4 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-2 → 3-3 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

3. Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs [Alt] Viktor Durasovic / David Jorda Sanchis



4. [1] Theo Arribage / Luca Sanchez vs [WC] Nicolas Mejia / Andres Urrea OR Renzo Olivo / Thiago Agustin Tirante



Cancha 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Elmar Ejupovic vs David Jorda Sanchis



2. Calum Puttergill / Adam Taylor vs [WC] Juan Sebastian Gomez / Adria Soriano Barrera



3. Benjamin Lock / Jeevan Nedunchezhiyan OR [Alt] Nick Hardt / Matias Soto vs [5] Guillermo Duran / Orlando Luz



Cancha 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Murkel Dellien / Juan Pablo Ficovich vs [4] Boris Arias / Federico Zeballos



2. Benjamin Lock / Jeevan Nedunchezhiyan vs [Alt] Nick Hardt / Matias Soto



3. Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova OR [Alt] Viktor Durasovic / David Jorda Sanchis vs Murkel Dellien / Juan Pablo Ficovich OR [4] Boris Arias / Federico Zeballos



CHALLENGER Charleston (USA) – 2° Turno, cemento

1. [WC] Garrett Johnsvs [7] Denis Kudla

2. [1] Enzo Couacaud vs [Q] Ernesto Escobedo



3. Abdullah Shelbayh vs Brandon Holt



4. Tristan Schoolkate / Adam Walton vs [2] Luke Johnson / Skander Mansouri



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Oliver Crawford vs Laurent Lokoli



2. Ryan Peniston vs [PR] Christian Harrison



3. Ethan Quinn vs [Q] Aidan Mayo



4. Alex Lawson / Eero Vasa vs [3] Christian Harrison / Mikelis Libietis



1. [6] Adam Waltonvs Aziz Dougaz

2. [Q] Strong Kirchheimer vs [Q] Stefan Dostanic



3. [1] Evan King / Reese Stalder vs Mac Kiger / Benjamin Sigouin



4. Denis Kudla / Tyler Zink vs [Alt] Nicholas Bybel / Oliver Crawford



