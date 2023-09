Djokovic, che talento anche con i bastoni da golf! (video)

Che il golf sia uno dei passatempi preferiti dai tennisti è risaputo. Rafael Nadal per esempio è uno dei più assidui (e competitivi) sui Green di golf nel suo tempo libero, tanto da aver preso parte in passato ad alcuni eventi in Spagna, pure con discreti risultati.

A margine della Ryder Cup di Golf, storica competizione a squadre per la prima volta organizzata in Italia sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) dal 29 settembre al 1° ottobre, si sta svolgendo oggi l’All Star Match, sfida tra celebrità guidate da due ex capitani di Ryder Cup, Colin Montgomerie e Corey Pavin. Tra i personaggi presenti Andriy Shevchenko, Pallone d’Oro nel 2004, il pilota Ferrari Carlos Sainz, l’ex stella gallese del Real Madrid Gareth Bale e anche il n.1 del ranking ATP Novak Djokovic.

Proprio “Nole” si è esibito con un colpo da maestro, facendo atterrare la pallina direttamente sul Green della buca n.16 con il drive di partenza, come riporta il video seguente.

Novak ha anche intrattenuto il pubblico con qualche gag delle sue:

Già l’anno scorso il serbo aveva calcato l’erba del Golf Club Parco di Roma nei giorni precedenti agli Internazionali d’Italia 2022, da lui vinti in finale sul greco Stefanos Tsitsipas.