ATP 250 Zhuhai e Chengdu: Il programma completo di Giovedì 21 Settembre 2023. In campo Matteo Arnaldi

ATP 250 Zhuhai

CENTER COURT – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Matteo Arnaldi vs Aslan Karatsev

2. [Q] Alex Bolt vs Diego Schwartzman

3. [7] Andy Murray vs [WC] Ye Cong Mo (non prima ore: 11:00)

4. Juncheng Shang vs [6] Mackenzie McDonald (non prima ore: 13:30)

COURT 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Marc Polmans vs [Q] Dane Sweeny

2. Aleksandar Kovacevic vs Kimmer Coppejans

3. [Q] Luke Saville vs [5] Tomas Martin Etcheverry

4. Alexandre Muller vs Rinky Hijikata

COURT 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Toshihide Matsui / Yoshihito Nishioka

2. [WC] Yi Zhou vs Cristian Garin (non prima ore: 11:00)

ATP 250 Chengdu

Center Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 13:00)

1. [WC] Zizou Bergs vs Dusan Lajovic

2. [WC] Jie Cui vs Juan Pablo Varillas

3. [5] Alexander Bublik vs Marcos Giron (non prima ore: 10:30)

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 13:00)

1. Arthur Rinderknech vs Emil Ruusuvuori

2. [Q] Philip Sekulic vs Nuno Borges

3. [Q] Benjamin Lock vs [7] Miomir Kecmanovic

4. [WC] Jie Cui / Aoran Wang vs John Peers / Roman Safiullin (non prima ore: 10:00)

Court 2 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 13:00)

1. Christopher O’Connell vs [Q] Alibek Kachmazov

2. [6] Max Purcell vs Jordan Thompson

3. Daniel Elahi Galan vs [Q] Pavel Kotov

4. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Robin Haase / Bart Stevens (non prima ore: 10:00)