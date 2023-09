Challenger Rennes: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinque azzurri tra Md e Qualificazioni

Challenger Rennes – Tabellone Principale – hard

(1) Gasquet, Richard vs Marie, Jules

Nardi, Luca vs (Alt) Guinard, Manuel

Onclin, Gauthier vs Zeppieri, Giulio

Mayot, Harold vs (8) Bonzi, Benjamin

(3) Halys, Quentin vs Escoffier, Antoine

(Alt) Shelbayh, Abdullah vs Qualifier

Droguet, Titouan vs (WC) Added, Dan

(PR) Pouille, Lucas vs (5) Lestienne, Constant

(7) Broady, Liam vs Bergs, Zizou

Neuchrist, Maximilian vs Bellucci, Mattia

Cressy, Maxime vs Nava, Emilio

Qualifier vs (4/WC) Moutet, Corentin

(6) Albot, Radu vs Lajal, Mark

Qualifier vs (WC) Poullain, Lucas

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Barrere, Gregoire

(1) Moro Canas, Alejandrovs Bye(WC) Le Bourjois, Virgilevs (8) Gueymard Wayenburg, Sascha

(2) Debru, Gabriel vs (Alt) Sanchez, Luca

(Alt) Arribage, Theo vs (10) Decamps, Gabriel

(3) Zuk, Kacper vs Sheyngezikht, Leonid

(Alt) Walkow, Szymon vs (12) Giacomini, Luca

(4/Alt) Martineau, Matteo vs (Alt) Nedunchezhiyan, Jeevan

Poljak, David vs (7) Coulibaly, Eliakim

(5) Blanch, Ulises vs Beauge, Maxence

Jones, Ben vs (11) Kaliyanda Poonacha, Niki

(6) Vincent Ruggeri, Samuel vs Brady, Patrick

Bouquet, Lucas vs (9) Vatutin, Alexey

Saint Gregoire 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Szymon Walkow vs [12] Luca Giacomini

2. David Poljak vs [7] Eliakim Coulibaly

3. [6] Samuel Vincent Ruggeri vs Patrick Brady

4. [Alt] Theo Arribage vs [10] Gabriel Decamps

5. Ben Jones vs [11] Niki Kaliyanda Poonacha