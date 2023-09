WTA 500 San Diego: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Jasmine Paolini per i colori italiani

WTA 500 San Diego – Tabellone Principale – hard

(1) Ons Jabeur vs Bye

Alycia Parks vs Anastasia Potapova

(WC) Katie Volynets vs Qualifier

(WC) Sofia Kenin vs (6) Veronika Kudermetova

(3) Maria Sakkari vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Jasmine Paolini vs Qualifier

Qualifier vs (5) Belinda Bencic

(7) Beatriz Haddad Maia vs (WC) Leylah Fernandez

Magda Linette vs Marta Kostyuk

Anhelina Kalinina vs Karolina Pliskova

Bye vs (WC/4) Barbora Krejcikova

(8) Ekaterina Alexandrova vs Jelena Ostapenko

Qualifier vs Danielle Collins

Sloane Stephens vs Elise Mertens

Bye vs (2) Caroline Garcia

(1) Katerina Siniakovavs Renata ZarazuaLouisa Chiricovs (9) Caroline Dolehide

(2) Emma Navarro vs (WC) Yasmine Kabbaj

Katrina Scott vs (11) Iryna Shymanovich

(3) Camila Osorio vs Jamie Loeb

Maria Herazo Gonzalez vs (7) Kayla Day

(4) Claire Liu vs (WC) Alyssa Ahn

(WC) Clervie Ngounoue vs (10) Storm Hunter

(5) Magdalena Frech vs Yulia Starodubtsewa

Victoria Hu vs (12) Hailey Baptiste

(6) Aliaksandra Sasnovich vs (WC) Eryn Cayetano

Varvara Lepchenko vs (8) Madison Brengle