Alcaraz supera Zverev e raggiunge nuovamente le semifinali dell’US Open (Video)

Carlos Alcaraz, attualmente il numero uno al mondo e detentore del titolo dell’US Open, che proprio un anno fa aveva vinto il suo primo Grand Slam, ha confermato mercoledì sera – con una prestazione convincente – la sua avanzata alle semifinali del torneo di New York. Questa è la sua quarta apparizione consecutiva in semifinale nei tornei del Grande Slam e la seconda consecutiva all’US Open. Il campione di Wimbledon ora conta 12 vittorie consecutive sia nei Grand Slam di quest’anno che all’US Open, avendo perso solo un incontro su 17 nella sua carriera nel torneo: un ritiro nei quarti di finale del 2021 contro Felix Auger-Aliassime.

Nei quarti di finale, Alcaraz ha riequilibrato i confronti diretti, precedentemente sfavorevole, contro il tedesco Alexander Zverev, campione olimpico, ex terzo al mondo nell’ATP, che rientrerà nella top 10 al termine dell’US Open. Ha trionfato con il punteggio di 6-3, 6-2 6-4, in 2 ore e mezza, in un match di alto livello che, nonostante il punteggio, è stato più combattuto di quanto sembri. Alcaraz ha mostrato una precisione impeccabile nei momenti chiave, superando alcune insidie che aveva incontrato nei suoi match precedenti, specialmente nel terzo set quando già conduceva 2-0 nei parziali. In semifinale, Alcaraz si scontrerà nuovamente con il russo Daniil Medvedev, terzo al mondo, che ha già sconfitto in due occasioni significative quest’anno: la finale di Indian Wells e le semifinali di Wimbledon, entrambe le volte senza cedere un set.

Slam Us Open C. Alcaraz [1] C. Alcaraz [1] 6 6 6 A. Zverev [12] A. Zverev [12] 3 2 4 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0