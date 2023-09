La commozione di John Isner in press conference a New York (video)

La sconfitta al tiebreak del terzo set contro il connazionale Michael Mmoh a US Open nella giornata di ieri ha chiuso la carriera di John Isner. Il gigante USA, ricordato da tutti per l’incredibile servizio e lo storico match a Wimbledon contro Nicholas Mahut durato tre giorni (70-68 al quinto set, per 11 ore e 5 minuti di gioco, situazione irripetibile vista l’introduzione del tiebreak al set decisivo), si è ritirato a 38 anni, con 16 titoli vinti in carriera e un best ranking di n.8, toccato il 16 luglio 2018. Una carriera di tutto rispetto per un gigante alto ben 208 cm, che ha scelto di praticare il tennis nonostante tutti da ragazzo lo spingessero verso altri sport, ritenuti più idonei alla sua statura.

Questo il suo saluto in campo dopo la sconfitta:

John Isner’s singles career comes to an end. And the appreciation was evident on Grandstand. pic.twitter.com/DwyKReOVTE — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023

Passato professionista nel 2007 dopo aver lasciato l’University of Georgia, è stato il miglior tennista statunitense nel ranking ATP dal 2012 al 2020 e ha fatto segnare la cifra record 14450 Ace. Quando “Long John” prendeva ritmo al servizio, era finita, solo i grandissimi riuscivano a brekkarlo o spuntarla al tiebreak.

I suoi due migliori risultati in carriera sono stati la vittoria al Masters 1000 di Miami nel 2018 la semifinale al Wimbledon, dove fu sconfitto per 26-24 al quinto set da Kevin Anderson. Risultati che gli hanno consentito di qualificarsi per le Finals quell’anno.

Dopo la sconfitta di ieri a New York, si è presentato alla stampa in lacrime, commosso per l’addio ad uno sport che gli ha regalato grandissime emozioni

“Cosa farò domani? Probabilmente non domani. Ma sì, torno in Texas con quattro bambini. Sarà molto divertente” afferma John sul proprio futuro. “Ci sono molte cose che ho voglia di fare, molti posti che da vedere, voglio viaggiare. Per fortuna me lo sono meritato. Non devo buttarmi subito in qualcosa. La cosa più importante che posso fare per il futuro è essere il miglior marito e padre possibile. Il tennis mi ha sempre permesso di esserlo perché mi ha dato un grande sbocco per allenarmi, allenarmi, tornare a casa pieno di energia che posso spendere con la mia famiglia. Sicuramente non mi allenerò più”.