Us Open: Le dichiarazioni di Sinner, Sonego, Arnaldi, Bronzetti e Trevisan (con la sintesi delle partite di ieri degli azzurri compreso l’infortunio di Berrettini – Video)

Jannik Sinner: “Ci sono state molte chiavi vincenti oggi, sono stato attento a partir bene in tutti e tre i set e poi ho cercato di tenere alta l’intensità. Ho giocato con l’atteggiamento giusto, sono contento di come sono partito e del livello su cui sono rimasto, sempre costante”.

Sono riuscito a rispondere sempre bene, gli ho fatto giocare tante palle. Credo di aver risposto meglio oggi rispetto al primo turno. Inoltre oggi c’era un po’ di vento e le cose andavano un po’ aggiustate. Sono stato preciso in tutto.

“Vado sempre più spesso a rete, stiamo lavorando tanto su quell’aspetto e devo dire che mi sento sempre più sicuro. So di poter far meglio ma spesso non è tanto l’andare a rete ma con quale approccio lo fai… ora sono più deciso, i colpi stanno migliorando e vado verso la rete con un’altra mentalità.

“Lo conosco bene Wawrinka, ora sta meglio fisicamente e, a prescindere, con lui le partite sono sempre difficili. Ci alleniamo spesso a Montecarlo ed è sempre bello essere in campo con uno che ha vinto 3 Slam…. con una leggenda di questo sport”.

Matteo Arnaldi: “Mi è sempre piaciuto giocare qui, ogni volta che gioco qui lo faccio con una mentalità diversa. Ho tanti amici, la famiglia della mia ragazza, amici di amici… erano in tanti e fa piacere condividere questa vittoria con loro. E’ bello, e sarà ancora più bello festeggiare tutti insieme”.

Il momento più complicato forse è stato all’inizio, dovevo entrare in partita perché di fatto è stato il mio primo match del torneo. Non è stato facile, ero un po’ teso e in una sfida del genere non sai mai cosa aspettarti. Con Fils ci conosciamo bene e avevamo già fatto una bella partita a Madrid; ci diamo fastidio a vicenda e tra noi esce sempre una bella lotta. Serve bene, ha un gioco completo ma ha anche tanti alti e bassi e a volte ti regala dei game. Ho cercato di metterla su quell’aspetto, ho cercato di essere regolare e fare la differenza nei momenti importanti.

Non vedevo l’ora di giocare il mio primo match al 5° set… ero quasi contento di aver perso il quarto. Me la sono goduta fino alla fine. I match al meglio dei 5 set ti consentono di giocare con più tranquillità, se perdi anche uno o due set puoi sempre cambiare l’inerzia. Io poi mi reputo abbastanza forte fisicamente, quindi ogni volta che si va per le lunghe sono contento.

Non mi dispiace giocare con i mancini come nel caso di Norrie, di solito gioco bene perché gli vado sopra con il rovescio sul dritto. Ci siamo allenati qualche volta a Montecarlo, so cosa aspettarmi ma ora voglio godermi questo momento, domani ho il doppio e poi penseremo al prossimo turno”.

Sono già pronto, potrei andare in campo adesso, anche se ora vado a mangiare una bella carbonara… ! Sto bene e questo mi dà fiducia nei miei mezzi, sento ancora tanta energia. L’obiettivo dell’anno è la Top 50 ma adesso non voglio pensare al ranking, voglio pensare solo al torneo e alle cose belle che stanno accadendo, al primo match che ho vinto in cinque set e al primo terzo turno Slam…. la classifica arriverà di conseguenza”.

Lorenzo Sonego: “Oggi Jannik è stato impressionante, dal primo all’ultimo punto. Ha risposto sempre da Dio e anche nello scambio è stato sempre superiore ha mosso bene la palla giocandola sempre con grande profondità. Ha avuto sempre un ritmo altissimo e oltre a partir bene è poi riuscito a mantenerlo per tutta la partita. Tutto quello che ha fatto lo ha fatto al massimo. Io ho anche provato a variare un po’ il servizio, ho provato ad andare agli angoli ma riusciva a rispondere sempre con grande profondità e così è difficile iniziare a comandare. Tanto merito a lui. E’ migliorato tanto rispetto allo scorso anno e ora secondo me è al livello di Alcaraz e Djokovic.

Rimane comunque positivo il suo bilancio della stagione in Nord America. “Sono soddisfatto, le prestazioni sono andate via via migliorando e gli ultimi due tornei sono stati molto positivi. Ho perso da gente fortissima come Fritz e Jannik. Sono contento dei passi avanti che sto facendo, di come mi sto allenando e come sto migliorando. L’obiettivo è sempre lo stesso, migliorare il mio best ranking… sto lavorando per quello”.

L’infortunio di Matteo

Lucia Bronzetti: “E’ una grande emozione, ancora non ho ben realizzato. Quando sei dentro il torneo non ti rendi bene conto di quello che sta accadendo, sembra tutto normale, ma sono ovviamente molto contenta e soddisfatta. Oggi ero molto tesa e contratta ma il fatto di aver vinto una partita così al primo turno mi ha aiutato a gestire meglio alcune situazioni.

E’ una avversaria forte Qinwen Zhang, serve molto bene e da fondo la sua palla arriva veloce. L’ho già affrontata una volta, a Monterrey lo scorso anno al primo turno di tabellone. Devo trovare un modo per rispondere e portarla al terzo e quarto scambio che diventa poi il mio punto di forza. La favorita è lei questa volta, questo mi aiuterà a scendere in campo più tranquilla, ma sempre con la voglia di vincere e far bene.

Sono migliorata in particolare nei colpi di inizio gioco, servizio e risposte ora sono più efficaci. Anche se oggi la percentuale di prime era bassa, in generale credo di aver fatto un salto qualità in quel senso, in particolare sulla prima ora sono molto più aggressiva e potente. Ora stiamo lavorando molto sulla profondità dei colpi da fondocampo, un aspetto del gioco che fa la differenza”.

Martina Trevisan: “Mi aspettavo un match totalmente diverso da parte sua, pensavo la impostasse in un altro modo giocando in modo più offensivo e con la palla più pesante. E invece mi sono ritrovata sempre a dover attaccare e a dover costruire il punto. Forse mi è mancata la calma, la pazienza nella costruzione del punto e la capacità di aumentare un po’ l’intensità degli scambi. Avrei dovuto essere più lucida, e certamente non ero brillantissima fisicamente, cosa che invece mi avrebbe aiutato. Lei è una giocatrice ostica, sempre solida, legge bene i colpi e faceva i recuperi in back, ma a me è mancata la lotta, lo stare nel punto, gli scambi lunghi. Avrei dovuto avere più pazienza, sbagliare di meno, allungare la partita. Potevo aiutarmi di più con l’atteggiamento ma mi sentivo un po’ vuota”.