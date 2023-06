Roland Garros: Il programma di Sabato 03 Giugno 2023

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:45

Elena Rybakina vs Sara Sorribes tormo

Holger Rune vs Genaro Alberto Olivieri

Iga Swiatek vs Xinyu Wang

Alexander Zverev vs Frances Tiafoe (non prima 20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Zhizhen Zhang vs Casper Ruud

Mirra Andreeva vs Coco Gauff

Francisco Cerundolo vs Taylor Fritz

Olga Danilovic vs Ons Jabeur

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Yoshihito Nishioka vs Thiago Seyboth wild

Ekaterina Alexandrova vs Beatriz Haddad maia

Bianca Andreescu vs Lesia Tsurenko

Daniel Altmaier vs Grigor Dimitrov

Court 14 – Ore: –

Borna Coric vs Tomas Martin Etcheverry

Anna Karolina Schmiedlova vs Kayla Day

Court 7 – Ore: –

Nicolas Jarry vs Marcos Giron

Elisabetta Cocciaretto vs Bernarda Pera