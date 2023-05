Roland Garros: Il programma completo di Giovedì 01 Giugno 2023. Sinner, terzo turno a un passo? Quote rasoterra per la vittoria con Altmaier

Un inizio di torneo senza troppe insidie per Jannik Sinner al Roland Garros. Dopo aver superato agevolmente Muller, il numero uno d’Italia si prepara a fronteggiare Daniel Altmaier nel secondo turno dello slam parigino. Un match senza storia secondo i bookmaker: la vittoria dell’altoatesino è infatti vista a 1,08, mentre quella del suo avversario oscilla tra 7,60 e 8,50. Sinner è avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,19 contro il 4,20 di Altmaier. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 3-0 in favore dell’azzurro a 1,59, seguito dal 3-1 a 3,40.

Sfida difficile per Giulio Zeppieri, impegnato contro Casper Ruud dopo la vittoria su Bublik: la vittoria dell’italiano vale 7,60 la posta, rispetto a quella del norvegese a 1,08. Match favorevole sulla carta per Andrea Vavassori, che affronta Genaro Alberto Olivieri ed è offerto vincente a 1,39, contro il suo avversario a 2,90.

Nelle quote per il vincente del torneo, il trionfo di Sinner paga 9 volte la posta. Il favorito è Carlos Alcaraz a 2,25, davanti a Novak Djokovic a 3,25.

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:45

Giulio Zeppieri vs Casper Ruud

Iga Swiatek vs Claire Liu

Oceane Dodin vs Ons Jabeur

Holger Rune vs Gael Monfils (non prima delle 20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Elena Rybakina vs Linda Noskova

Jannik Sinner vs Daniel Altmaier

Julia Grabher vs Coco Gauff

Arthur Rinderknech vs Taylor Fritz

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Kayla Day vs Madison Keys

Diane Parry vs Mirra Andreeva

Aslan Karatsev vs Frances Tiafoe

Alexander Zverev vs Alex Molcan

Court 14 – Ore: 11:00

Tomas Martin Etcheverry vs Alex De minaur

Bernarda Pera vs Donna Vekic

Tommy Paul vs Nicolas Jarry

Bianca Andreescu vs Emma Navarro

Court 7 – Ore: 11:00

Diana Shnaider vs Beatriz Haddad maia

Emil Ruusuvuori vs Grigor Dimitrov

Marcos Giron vs Jiri Lehecka

Lauren Davis vs Lesia Tsurenko

Court 6 – Ore: 11:00

Borna Coric vs Pedro Cachin

Ekaterina Alexandrova vs Anna-Lena Friedsam

Jasmine Paolini vs Olga Danilovic

Francisco Cerundolo vs Yannick Hanfmann

Court 3 – Ore: 11:00

Peyton Stearns / Alycia Parks vs Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Fabio Fognini / Simone Bolelli

Zhaoxuan Yang / Yifan Xu vs Lin Zhu / Rebecca Marino

Ena Shibahara / Shuko Aoyama vs Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova

Court 4 – Ore: 11:00

Greet Minnen / Anna Bondar vs Tamara Zidansek / Mayar Sherif

Jule Niemeier / Caroline Dolehide vs Aldila Sutjiadi / Miyu Kato

Marton Fucsovics / Alexander Bublik vs Andreas Mies / Matwe Middelkoop

Hugo Gaston / Clara Burel vs Tim Puetz / Miyu Kato

Court 5 – Ore: 11:00

Raven Klaasen / Lloyd Harris vs Jaume Munar / Roberto Carballes baena

Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk vs Varvara Gracheva / Anna Blinkova

Bethanie Mattek-sands / Sara Errani vs Taylor Townsend / Leylah Fernandez

Emil Ruusuvuori / Patrik Niklas-salminen vs Juan Pablo Varillas / Thiago Monteiro

Court 8 – Ore: 11:00

Rebeka Masarova / Lidziya Marozava vs Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova

Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool vs Alexei Popyrin / Ilya Ivashka

Lucas Pouille / Richard Gasquet vs Jan Zielinski / Hugo Nys

Makoto Ninomiya / Monica Niculescu vs Anna Danilina / Timea Babos

Court 9 – Ore: 11:00

Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova vs Carole Monnet / Estelle Cascino

Elisabetta Cocciaretto vs Simona Waltert

Guido Pella vs Thiago Seyboth wild

Adam Pavlasek / Ariel Behar vs Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov

Court 10 – Ore: 11:00

Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu vs Iryna Shymanovich / Ingrid Martins

Austin Krajicek / Jessica Pegula vs Albano Olivetti / Elixane Lechemia

Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot vs Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok

Rafael Matos / Luisa Stefani vs Harold Mayot / Diane Parry

[

Court 11 – Ore: 11:00

Michael Venus / Jamie Murray vs Robert Farah / Juan Sebastian Cabal

Robert Galloway / Nicolas Barrientos vs Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo

Shuai Zhang / Kristina Mladenovic vs Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze

Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk vs Andres Molteni / Vera Zvonareva

Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet vs Ivan Dodig / Shuai Zhang

Court 12 – Ore: 11:00

Sara Sorribes tormo vs Petra Martic

Rebecca Peterson vs Xinyu Wang

Thiago Agustin Tirante vs Zhizhen Zhang

Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva vs Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh

Court 13 – Ore: 11:00

Anna Karolina Schmiedlova vs Aliona Bolsova

Yoshihito Nishioka vs Max Purcell

Genaro Alberto Olivieri vs Andrea Vavassori

Luca Sanchez vs Theo Arribage