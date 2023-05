EdiliziAcrobatica insieme a Martina Trevisan: firmata sponsorizzazione

EdiliziAcrobatica S.p.A., azienda leader a livello internazionale nelle ristrutturazioni in esterna, ha siglato un accordo che, per i prossimi sei mesi, la vede accanto a Martina Trevisan, tennista n.1 nella classifica nazionale e n.18 nel ranking mondiale WTA.

La sponsorizzazione, rinnovabile per i prossimi due anni, è stata fortemente voluta da Riccardo Iovino, Ceo & founder dell’azienda, e da Anna Marras, socia e Amministratrice con delega alle risorse umane del gruppo che, ancora una volta scelgono di sostenere lo sport: l’accordo con la tennista si aggiunge infatti a quelli che vedono Acrobatica già impegnata come backsponsor di maglia del Torino FC e del velista Alberto Riva.

“Martina Trevisan – ha commentato Anna Marras – non solo è una sportiva straordinaria, capace di raggiungere risultati incredibili a livello internazionale, ma è anche una giovane donna che ha saputo dimostrare nel corso della sua vita una forza e una resilienza che mi hanno profondamente colpita. Il suo percorso umano e sportivo rappresenta un esempio illuminante di come una persona possa cadere e risollevarsi e continuare a lottare per realizzare i propri sogni: anche per questo, oltre che per sostenerla nel suo cammino di crescita, abbiamo scelto di essere al suo fianco. Martina rappresenta tutte le donne coraggiose: quelle che non si arrendono mai e sanno trasformare il veleno delle sconfitte nella medicina delle future vittorie”.

“Sono molto contenta di questa nuova sinergia che si è creata con EdiliziAcrobatica – ha commentato Martina Trevisan -, un’azienda che ha nel suo DNA principi come il rispetto delle persone e l’etica del lavoro e che, come sportiva, condivido fermamente. Sapere che da oggi ci saranno 2200 Acrobatici in più tra i miei tifosi è una spinta ulteriore a dare il massimo in campo, consapevole di tutta l’energia positiva che il loro affetto porta con sé”.