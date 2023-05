Roland Garros – Qualificazioni Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 2. Riccardo Bonadio al secondo turno. Fuori Raul e Nuria Brancaccio

Riccardo Bonadio, nel suo primo turno di qualificazione al Roland Garros, ha sconfitto James Duckworth in due set, con il punteggio di 6-4 e 7-6​(2​). Questa vittoria rappresenta una svolta importante per il tennista azzurro che, reduce da quattro sconfitte negli ultimi cinque incontri disputati, ha dimostrato di poter ritrovare la sua forma migliore su una delle più prestigiose arene del tennis mondiale.

Bonadio ha mostrato una determinazione e una resistenza notevoli contro un avversario ostico come Duckworth.

Dopo questa vittoria, Bonadio si prepara ora per il suo prossimo incontro con Blancaneaux Geoffrey, attualmente 161° nel ranking ATP. Riccardo ha già un vantaggio psicologico su Geoffrey, avendo vinto l’unico incontro disputato in passato tra i due giocatori​​.

Nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, Katie Boulter ha sconfitto Nuria Brancaccio. Il match si è concluso con il punteggio di 62 46 64 in favore di Boulter. Nel dettaglio, la tennista britannica ha vinto il primo set con il punteggio di 6-2, ha ceduto il secondo set a Brancaccio con il punteggio di 4-6, ma ha poi riportato la vittoria nel terzo e decisivo set con il punteggio di 6-4​ con l’azzurra che nel terzo e decisivo set ha sprecato un break di vantaggio perchè era avanti per 3 a 2 e servizio a disposizione.

Nella serata di oggi si è consumata la sconfitta di Raul Brancaccio nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha affrontato Ricardas Berankis, tennista lituano attualmente al 216° posto nel ranking mondiale, uscendo dal campo sconfitto con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2.

Questo era il primo incontro tra i due tennisti e si è giocato sul campo 11 del Roland Garros.

Brancaccio, attualmente 141esimo nel ranking ATP, arrivava a questo torneo dopo un’uscita al primo turno dell’Oeiras 4 Challenger, e con un record stagionale di 14 vittorie e 14 sconfitte, 2-7 su terra battuta. Il suo miglior risultato stagionale è stata la vittoria del titolo al Noumea Challenger, dove ha superato in finale Laurent Lokoli.

Berankis, dal canto suo, ha aperto la sua stagione su terra battuta con questa partita, dopo un’uscita al primo turno del Busan Challenger il 9 maggio. Il suo record stagionale è di 17 vittorie e 10 sconfitte, e il miglior risultato al Roland Garros è stato il terzo turno raggiunto nel 2021.

Nonostante le previsioni indicassero Brancaccio come favorito per la vittoria del match, con quote di 1.61 contro le 2.24 di Berankis, è stato il lituano a trionfare, ribaltando le aspettative e avanzando al secondo turno delle qualificazioni​.

Brancaccio dovrà quindi tornare a concentrarsi sui prossimi tornei, cercando di migliorare le sue prestazioni su terra battuta. Per Berankis, invece, il cammino al Roland Garros continua.

Roland Garros – 1° Turno Qualificazione – terra

GS Roland Garros Mathys Erhard Mathys Erhard 4 6 4 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 3 6 Vincitore: Flavio Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Mathys Erhard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Flavio Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Mathys Erhard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Mathys Erhard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Mathys Erhard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mathys Erhard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mathys Erhard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Mathys Erhard 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Mathys Erhard 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Mathys Erhard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Mathys Erhard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Mathys Erhard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Mathys Erhard 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Mathys Erhard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Mathys Erhard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Mathys Erhard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Lucrezia Stefanini [2] Lucrezia Stefanini [2] 2 1 Maja Chwalinska Maja Chwalinska 6 6 Vincitore: Maja Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Maja Chwalinska 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Maja Chwalinska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros James Duckworth [5] James Duckworth [5] 4 6 Riccardo Bonadio Riccardo Bonadio 6 7 Vincitore: Riccardo Bonadio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Riccardo Bonadio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Riccardo Bonadio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 James Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Riccardo Bonadio 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 James Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Riccardo Bonadio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Riccardo Bonadio 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 James Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Riccardo Bonadio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Riccardo Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 James Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Riccardo Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Riccardo Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Riccardo Bonadio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Riccardo Bonadio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 James Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Elias Ymer Elias Ymer 7 6 Francesco Passaro [17] Francesco Passaro [17] 6 0 Vincitore: Elias Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Elias Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Francesco Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Elias Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Francesco Passaro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Elias Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Francesco Passaro 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Francesco Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Elias Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Francesco Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Elias Ymer 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Francesco Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Elias Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Francesco Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Elias Ymer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Francesco Passaro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Elias Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Francesco Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elias Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 2 6 4 Katie Boulter [24] Katie Boulter [24] 6 4 6 Vincitore: Katie Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Yannick Hanfmann [2] Yannick Hanfmann [2] 7 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 4 Vincitore: Yannick Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Mattia Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Mattia Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Mattia Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Yannick Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Mattia Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Mattia Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Mattia Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Mattia Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Yannick Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Yosuke Watanuki [7] • Yosuke Watanuki [7] 0 6 0 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 0 2 0 Vincitore: Yosuke Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Yosuke Watanuki 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Yosuke Watanuki 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Andrea Pellegrino 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Yosuke Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Yosuke Watanuki 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Andrea Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Yosuke Watanuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Franco Agamenone Franco Agamenone 5 3 Facundo Diaz acosta [24] Facundo Diaz acosta [24] 7 6 Vincitore: Facundo Diaz acosta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Franco Agamenone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Franco Agamenone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Franco Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Franco Agamenone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Franco Agamenone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Franco Agamenone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Franco Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Franco Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Franco Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Franco Agamenone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Ricardas Berankis Ricardas Berankis 6 5 6 Raul Brancaccio [30] Raul Brancaccio [30] 3 7 2 Vincitore: Ricardas Berankis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Raul Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Ricardas Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Raul Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Raul Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Ricardas Berankis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Raul Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Raul Brancaccio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Ricardas Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Raul Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Ricardas Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Raul Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Raul Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Raul Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Raul Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ricardas Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Raul Brancaccio 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Ricardas Berankis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Raul Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Raul Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Raul Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ricardas Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 3 4 Adrian Andreev Adrian Andreev 6 6 Vincitore: Adrian Andreev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Adrian Andreev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Adrian Andreev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Adrian Andreev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Adrian Andreev 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Adrian Andreev 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Francesco Maestrelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Adrian Andreev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Adrian Andreev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Adrian Andreev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Francesco Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Adrian Andreev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Francesco Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Adrian Andreev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

