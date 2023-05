Caos e polemiche alla finale del WTA 1000 di Roma (Video)

Non è andata molto bene la cerimonia di premiazione della finale del WTA 1000 di Roma. La controversa decisione di iniziare la finale alle 23:00 ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in un insieme di circostanze che hanno profondamente infastidito il pubblico e suscitato molte polemiche. In questo clima, si è svolta una cerimonia molto tesa e fischiata anche dal pubblico.

E’ stata data la parola a Rybakina prima che a Kalinina, che ha dovuto pronunciare il suo discorso dopo quello della campionessa, tra fischi e proteste nessuno capiva cosa stesse succedendo e le giocatrici erano visibilmente a disagio, lasciando tra l’altro Rybakina senza trofeo, al punto che è stata lei a doverlo chiederlo. Inoltre, il Giudice di Sedia ha dovuto pronunciare qualche parola, un fatto del tutto inusuale.