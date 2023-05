Sinner e Totti al Foro Italico – Sfida speciale sul campo di Padel

L’attuale numero 8 del ranking mondiale ATP e la leggenda del calcio si sono sfidati nella ‘gabbia’ presente sul piazzale della Sala delle Armi. Insieme allo storico capitano della Roma e al talento altoatesino sono scesi in campo gli azzurri di padel Michele Bruno (Oro agli Europei del 2019) e Giulio Graziotti (tra i convocati per i Giochi Olimpici Europei di Cracovia).

“E’ stato un onore conoscere Francesco – ha dichiarato Sinner – , ci siamo divertiti….. anche se per me con le sponde è un gran casino!”.

“Il padel è uno sport importante, bello, divertente e non ha età – ha aggiunto Totti – . Ti aiuta a conoscere anche tanta gente”.

“In Italia abbiamo oltre 1.2 milioni di praticanti, 7.600 campi, in giro per il mondo ci sono 25 milioni di giocatori in 150 Paesi – ha spiegato Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel – . Oggi abbiamo visto un grande evento: un giocatore come Totti, i giocatori della nostra nazionale e Jannik Sinner…. e i nostri juniores a bordo campo innamorati di questo sport”.

La sfida, che ha coinvolto numerosi bambini e appassionati presenti al Foro Italico, è diventata anche l’occasione ideale per lanciare il BNL Italy Major Premier Padel, primo torneo combined nella storia del circuito della Federazione Internazionale Padel, con il supporto del Qatar Sports Investments (QSI). Il torneo, uno dei quattro Major, gli ‘Slam’ del padel (gli altri si disputano a Doha, al Roland Garros, e a Monterrey, in Messico), è in programma al Foro Italico dall’8 al 16 luglio.

I biglietti per l’Italy Major Premier Padel si possono acquistare online all’indirizzo https://www.ticketone.it/artist/bnl-italy-major-premier-padel/. Così come per gli Internazionali BNL d’Italia, per tutti i tesserati FITP 2023 è prevista la straordinaria opportunità di acquistare i biglietti con una scontistica pari al 20% e gli abbonamenti con una riduzione del 10%.