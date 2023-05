Challenger Oeiras 4: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali e uno nel Md

Challenger Oeiras 4 – Tabellone Principale – terra

(1) Cachin, Pedro vs Qualifier

Dellien, Hugo vs Gakhov, Ivan

Moreno De Alboran, Nicolas vs (Alt) Delbonis, Federico

Johnson, Steve vs (8) Hijikata, Rinky

(3) Albot, Radu vs (Alt) Andreev, Adrian

Choinski, Jan vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Sousa, Pedro

Nava, Emilio vs (7) Diaz Acosta, Facundo

(6) Vukic, Aleksandar vs (WC) Ferreira Silva, Frederico

Campana Lee, Gerard vs Qualifier

Landaluce, Martin vs Ritschard, Alexander

Qualifier vs (4) Gomez, Emilio

(5) Bagnis, Facundo vs Krutykh, Oleksii

Meligeni Alves, Felipe vs Brancaccio, Raul

(WC) Domingues, Joao vs Qualifier

Martinez, Pedro vs (2) Gaston, Hugo

(1/Alt) Hardt, Nick vs Ribeiro, Eduardo

Fanselow, Sebastian vs (12) Moro Canas, Alejandro

(2) Giannessi, Alessandro vs Kachmazov, Alibek

(WC) Faria, Jaime vs (8) Michalski, Daniel

(3/Alt) Tu, Li vs (Alt) Barranco Cosano, Javier

Blanch, Ulises vs (11) Harris, Billy

(4) Hassan, Benjamin vs (WC) Rocha, Henrique

Langmo, Christian vs (7) Valkusz, Mate

(5) Guinard, Manuel vs Boscardin Dias, Pedro

(WC) Rodrigues, Daniel vs (9) Yevseyev, Denis

(6) Zuk, Kacper vs Herbert, Pierre-Hugues

(WC) Araujo, Pedro vs (10) Serdarusic, Nino