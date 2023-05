Controversia sulla disparità di premi nel torneo di Roma

Il torneo di Roma non è ancora iniziato e già fa discutere a causa di un problema controverso. L’Internazionali BNL d’Italia, che avrà inizio oggi, sarà per la prima volta un evento di dieci giorni sia per il tabellone maschile che per quello femminile.

Svolto al Foro Italico e noto per essere l’ultimo WTA/ATP 1000 prima di Roland Garros, i tabelloni maschile e femminile si svolgeranno simultaneamente durante il torneo. L’evento si distingue anche per essere il primo della stagione a vedere la partecipazione sia di Carlos Alcaraz, che parteciperà all’evento per la prima volta, sia del campione in carica Novak Djokovic.

Tuttavia, il tema più discusso al momento è la disparità nella premiazione tra i due sessi. Nonostante il titolo valga gli stessi mille punti per i campioni di entrambi i tabelloni, il vincitore maschile in singolo riceverà circa 1,1 milioni di euro, mentre la campionessa femminile porterà a casa 521,7 mila euro, meno della metà. Per aggiungere ulteriore disparità, anche il finalista maschile riceverà più della campionessa femminile – 580 mila euro. E le differenze non si limitano solo alle finali, poiché anche nelle fasi iniziali c’è una netta discrepanza, con la categoria maschile che guadagna più del doppio rispetto a quella femminile.

Nel complesso, il montepremi per il Masters 1000 di Roma ammonta a 7,7 milioni di euro, più del doppio del premio per il WTA 1000, che totalizza 3,5 milioni. Questa è una situazione senza precedenti nella stagione, dato che tornei come Indian Wells, Miami e Madrid offrono la stesso montepremi per uomini e donne.

Questo solleva questioni serie sulla parità di genere nel tennis e mette in evidenza la necessità di un cambiamento. Gli organizzatori va detto hanno già dichiarato che dal 2025 i montepremi saranno uguali, ma in un momento in cui la parità di genere è al centro dell’attenzione in molti ambiti della società, è importante che anche il mondo del tennis prenda atto di queste disparità e lavori per garantire che uomini e donne siano premiati equamente per le loro prestazioni.

Montepremi per il torneo Masters 1000 di Roma

Q1: €4,510

Q2: €8,265

R1: €16,340

R2: €27,045

R3: €48,835

R4: €84,900

Quarti di finale: €161,525

Semifinali: €308,790

Finalista: €580,000

Campione: €1,105,265

Montepremi per il WTA 1000 di Roma:

Q1: €3,110

Q2: €5,982

R1: €7,828

R2: €12,652

R3: €22,700

R4: €39,130

Quarti di finale: €73,930

Semifinali: €143,490

Finalista: €272,200

Campione: €521,754

Nota: Q1, Q2, R1, R2, R3, R4 si riferiscono alle varie fasi del torneo (qualificazioni, round 1, round 2, ecc.).