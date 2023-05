Van de Zandschulp ha un nuovo coach: Sven Groeneveld

Notizia interessante dall’Olanda: Botic Van de Zandschulp cambia coach, inserendo nel suo team Sven Groeneveld. Classe ’65, ex giocatore, Sven è uno degli allenatori più stimati, vantando collaborazioni con campioni del calibro di Maria Sharapova, Monica Seles, Arantxa Sanchez, Tommy Haas, Mary Pierce e Greg Rusedski. Ultimamente aveva lavorato con la canadese Bianca Andreescu.

Così il coach ha commentato la nuova avventura: “È un onore che Botic Van de Zandschulp mi abbia chiamato personalmente per chiedermi se volevo guidarlo in questa fase della sua carriera. Credo nel potenziale di crescita di Botic. La vedo come una sfida entusiasmante supportare Botic nel massimizzare i suoi talenti e realizzare i suoi obiettivi e sogni. Non vedo l’ora di iniziare questa collaborazione sperando sia un successo.”

Van de Zandschulp è attualmente al n.30 del ranking ATP, un po’ sceso rispetto al best ranking di n.22 raggiunto lo scorso agosto. Il 27enne è a caccia del primo titolo ATP, dopo le finali perse all’ATP di Monaco sia quest’anno che nel 2022, in entrambe le occasioni superato da Holger Rune (nel 2022 fu costretto al ritiro dopo soli sette game).