Salsomaggiore Under 18: Un azzurro in finale

Finale femminile tutta straniera nel Torneo Bayer di Salsomaggiore dove l’ultima italiana a vincere fu nel 2018 la napoletana Federica Sacco che poi ha interrotto presto la sua attività per dedicarsi all’insegnamento . Una finale annunciata tra la numero due del torneo la 17enne di Tarragona Martina Genis Salas e la bulgara Elizara Yaneva che ci è sembrata la giocatrice più in forma del torneo. La spagnola contro l’israeliana Oved si è presa un bel 6/0 nel primo set poi ha iniziato a macinare gioco e nel terzo set ha preso il largo contro un’avversaria piuttosto provata dalla maratona del giorno prima con la cilena Vergara. Nella seconda semifinale la francese Iliev sperava di migliorare lo stesso piazzamento dello scorso anno e invece la 17enne di Plovdiv non gli ha dato scampo . Un primo set a senso unico poi la francese ha sprecato 2 set point nel secondo set prima di arrendersi. Comunque la Yaneva sinora non ha perduto un set al contrario della sua avversaria della finale di domani . Nel torneo maschile trovare Gabriele Vulpitta in finale non è una sorpresa visto il rendimento e la concretezza del suo gioco. Anche oggi ha concesso molto poco al brasiliano De Almeida spesso quasi incredulo davanti a un rivale che ribatteva colpo su colpo e bravo nel ribaltare il punteggio anche quando sembrava in difficoltà. La seconda semifinale ha confermato il pronostico che vedeva favorito Nicolai Budko Kjaer su De Marchi . Un match a senso unico malgrado il grande impegno del romano. Il norvegese nel torneo ha castigato Mondazzi,Nosei ,Sciahbasi e De Marchi. Speriamo si fermi domani contro Vulpitta. Nel programma odierno c’è stato come tradizione spazio per il tennis wheel chair .Marco Verzeroli e Andrea Casillo si sono esibiti in un doppio con i maestri Melegari e Cassani e c’è sempre molta ammirazione per questi giocatori. Domani finale maschile ore 11.00 con Cecilia Alberti arbitro di eccezione e finale femminile ore 14.00.

Risultati

Semifinali Boys : Vulpitta (Ita) b De Almeida (Bra) 64 62;Budkov Kjaer b De Marchi 63 61.

Semifinali Girls : Genis Salas (Spa) b Oved (Isr) 06 64 62;Yaneva (Bul) b Iliev (Fra) 62 75.

Doppio Maschile Finale : Faurel-Lechno b Beraldo-Verdesi 62 63