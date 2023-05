Pre Quali Roma 2023: I risultati completi delle Semifinali. Non ci sarà la finale nel singolare maschile perchè c’è una wild card in più per le quali

Oggi in scena le semifinali dei due tabelloni del torneo di Pre Qualificazione di Roma, ma per quanto riguarda il singolare maschile le due sfide odierne già garantiranno una wild card ai vincitori per le qualificazioni. L’ingresso diretto di Francesco Maestrelli nelle qualificazioni ha liberato un invito in più e così diventano due quelli disponibili.

Dalle ore 11:00 – Dalila Spiteri vs. Georgia Pedonea seguire – Federico Arnaboldi vs. Julian Ocleppo

CAMPO 1

Dalle ore 11:00 – Jessica Bertoldo vs. Melania Delai

a seguire – Stefano Napolitano vs. Giorgio Tabacco