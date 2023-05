Federer resta il tennista con maggiori guadagni, nonostante si sia ritirato

Roger Federer resta il tennista più pagato al mondo nonostante abbia appeso la racchetta al fatidico chiodo lo scorso settembre in occasione della Laver Cup. Lo certifica la rivista Forbes, che come ogni anno stila la lista degli sportivi con maggiori introiti.

Il 20 volte vincitore di tornei del Grande Slam e recordman di successi a Wimbledon, per Forbes nel 2023 si piazza al nono posto tra gli sportivi più pagati al mondo con 95,1 milioni di dollari, addirittura in aumento rispetto ai 90,7 milioni guadagnati l’anno precedente. Fatto questo abbastanza clamoroso visto che la carriera sportiva dello svizzero già nel 2022 era di fatto terminata, ma i suoi contratti di sponsorizzazione con marchi come Uniqlo, Rolex, Credit Suisse, Mercedes-Benz e Switzerland Tourism per citarne solo alcuni, continuano e generano grandi profitti.

Questa la top10 di Forbes:

1. Cristiano Ronaldo: $136 milioni

2. Lionel Messi: $130

3. Kylian Mbappe: $120

4. LeBron James: $119

5. Canelo Alvarez: $110

6. Dustin Johnson: $107

7. Phil Mickelson: $106

8. Stephen Curry: $100

9. Roger Federer: $95

10. Kevin Durant: $89

Il 99% dei guadagni di quest’anno (Forbes conteggia da aprile all’aprile successivo) viene da sponsorizzazioni, dato che Roger ha giocato solo una partita: il doppio insieme a Nadal (compagni del Team Europe in Laver Cup) lo scorso settembre, dove ha ricevuto un assegno di $ 125.000.

Federer è stato nella top10 degli sportivi con maggiori guadagni ininterrottamente per quasi 20 anni, con il suo miglior risultato economico segnato nel 2020, quando ha intascato ben 106,3 milioni di dollari, cifra più alta mai toccata da un tennista, praticamente più del doppio di ogni suo collega in quella stagione (quell’anno fu il più pagato in assoluto tra gli sportivi al mondo).

Questi compensi enormi che continuano tutt’ora sono il frutto di una lunga e fortunata carriera, condotta con grandi risultati e soprattutto una classe, correttezza e stile senza uguali, che l’hanno elevato a tennista più amato e seguito (come dimostrano i premi ATP di giocatore preferito dai fan), icona che trascende il puro fatto sportivo e dura nel tempo.