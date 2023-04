Melissa Satta attaccata per la sua storia con Matteo Berrettini: Denuncia Bullismo e Sessismo

Sono tempi duri per il tennista Matteo Berrettini, che sta attraversando un periodo negativo nella sua carriera, tra sconfitte ed infortuni, come quello che lo ha messo ko durante il torneo di Montecarlo. Ma non è solo lui a soffrire: anche la sua nuova compagna, Melissa Satta, sta subendo attacchi e accuse sui social media da parte di “leoni da tastiera” che la incolpano di “distrarlo” dalla sua vita da atleta.

La showgirl, stufa di questa situazione, ha deciso di dire basta e di rispondere agli haters attraverso una lunga serie di Stories su Instagram. “Sto vivendo una situazione surreale. È da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e bullismo, due temi ai quali sono molto sensibile,” ha scritto.

La giovane donna viene attaccata per la sua storia personale e sentimentale con Berrettini, ma sottolinea come ci siano tante ragazze che vengono bullizzate per diversi motivi. “Nel 2023 tutto questo non può esistere,” continua. “Sto semplicemente cercando di vivere una situazione sentimentale con un’altra persona. Sono accusata forse di essere donna? Solo perché il mio compagno vive un momento più difficile nel suo lavoro? Se fosse stato al contrario, un uomo sarebbe stato colpevolizzato allo stesso modo?”.

Le parole della showgirl sollevano importanti questioni riguardanti il bullismo e il sessismo sui social media, e mettono in evidenza come le donne siano spesso prese di mira e accusate ingiustamente di essere responsabili dei problemi altrui. La sua denuncia rappresenta un monito per tutti coloro che usano i social network come arma per offendere e umiliare gli altri, e un invito a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni online.