Masters 1000 Miami: Sinner show, demolisce Rublev e vola nei quarti

Devastante. Inarrestabile. Due aggettivi che ben descrivono la prestazione clamorosa di Jannik Sinner nel primo ottavo di finale del Masters 1000 di Miami. L’azzurro ha demolito Andrey Rublev con una potenza e sicurezza nella spinta imbarazzante, travolgendolo 6-2 6-4 in poco più di un’ora di tennis sontuoso, a senso unico. Il moscovita è stato letteralmente investito da uno Tsunami di servizi, risposte, accelerazioni di diritto e rovescio di Jannik, tutto giocato con una sicurezza, continuità e facilità disarmante. E pensare che Rublev, pur con i suoi limiti e un tennis monocorde, è un top10, stabilmente nelle fasi decisive dei grandi appuntamenti. Sul Grand Stand di Miami niente ha potuto per contenere la furia tecnica ed agonistica dell’altoatesino, in grandissima fiducia e forma, praticamente perfetto. Ha dominato il campo e ogni fase di gioco grazie ad una prestazione fantastica al servizio e soprattutto in risposta, un’efficacia e dominio nei colpi di inizio gioco che hanno disarmato totalmente Rublev, praticamente in balia per tutta la durata dell’incontro. Sinner Sontuoso, mai in affanno, tatticamente perfetto e freddissimo nelle esecuzioni. 28 vincenti e 8 errori, con il 61% di prime in campo e vincendo l’86% dei punti (e 67% con la seconda). Clamorosa la prestazione in risposta: ha vinto 11 punti su 15 seconde palle del rivale. Numeri spaziali.

in aggiornamento

La cronaca

Il primo ottavo di finale del Miami Open 2023 scatta con Rublev alla battuta. La sua prima palla è già “calda”, praticamente non si gioca, 1-0 Rublev. Più scambi nel primo game di Sinner, con la palla che corre retta e veloce, entrambi amano spingere e costruire in progressione. Con due Ace consecutivi dal 30-15, Jannik impatta 1 pari. Nel terzo game la risposta dall’azzurro sale in cattedra: pallata forte, centrale, che costringe Andrey ad arretrare, aprendo il fianco alla bordata successiva di Sinner. 15-30. Dopo la spinta, “Jan” entra di fioretto con un’improvvisa palla corta splendida! 15-40, arrivano le prime due palle break del match, a favore dell’italiano. OK la seconda: l’attacco del russo è modesto, un passante “robusto” di Sinner non è giocato con precisione di volo da Andrey. BREAK Sinner, avanti 2-1 e servizio. Il controllo in grande spinta col rovescio di Jannik è fantastico, passa con nonchalance da cross a lungo linea, punendo lo spazio lasciato aperto dal moscovita, bloccato a sinistra (dove ama anche martellare col diritto inside out). Altri due Ace per Sinner, inizio coi fuochi d’artificio e 3-1 avanti. Rublev spinge col diritto, ma non trova la posizione corretta, né andando a rete né chiudendo l’angolo, e la difesa di Sinner lo punisce. Sul 30-40 Jannik ha una palla per il doppio allungo, ma se la gioca bene il russo, deciso e potente. Ma Sinner non molla la presa, si procura un’altra palla break con una risposta potente, e sotto pressione Rublev commette un doppio fallo sanguinoso. Impreca verso il suo angolo, sembra incapace di trovare una chiave per incidere, ma senza l’aiuto del servizio con questa forza in risposta, Sinner lo sta dominando. 4-1 Sinner, con doppio break. Tira anche il quinto Ace Jannik, gioca sciolto, pulito, potente, la palla del rivale non lo infastidisce, anzi, gli fornisce un ritmo ideale sul quale entrare con ancor più forza e angolo. Sul 30-15 l’azzurro trova anche una volée bassa in contro tempo clamorosa, con un controllo delle gambe in frenata degno di uno Stefan Edberg d’annata. Clamorosa. In 21 minuti siamo 5-1, 22 punti vinti da Sinner, 13 dal rivale (e parziale di 5 game di fila). Rublev si aggrappa alla prima di servizio, unica chiave finora che gli ha portato punti. Con tantissima fatica, Andrey torna a vincere un game, Sinner sul 5-2 serve per il primo set. Meno prime palle in campo, ma Rublev non riesce ad incidere in risposta, mentre il diritto di Jannik è sicuro, anche in contro piede. Chiude al secondo set point, con una prima palla velocissima che il rivale non contiene. 6-2 in 32 minuti, +10 punti per l’azzurro, superiorità, TOTALE di Jannik, come spiegano i numeri: 16 vincenti e 3 errori, 92% di punti con la prima in campo, mentre Rublev ha chiuso con un terribile 11% di punti vinti con la seconda di servizio (1 su 9). Rublev Travolto.

Secondo set, Rublev riparte alla battuta. Un Ace, trova un diritto dei suoi, 1-0 avanti. Continua a servire benissimo Jannik (2 su 3 finora nel match), anche con la seconda palla, bella carica e profonda. È un fulmine nell’avanzare con i piedi in campo, anticipo e via un diritto lungo linea preciso. Col sesto Ace, “Jan” impatta 1 pari. Finalmente il servizio del russo prende forza, almeno “tiene fermo” Sinner in risposta, dando il tempo ad Andrey di spingere a tutta col diritto. Ma in risposta al momento non riesce ad incidere, è molto sicuro Jannik, che ogni tanto prova qualche variazione come la palla corta (ben eseguita) o la discesa rete. Giocando così libero, tutto scorre nel tennis dell’azzurro, a zero si porta 2 pari. Nel quinto game Jannik ha una piccola chance sul 15-30, ma con un Ace un bel forcing, Andrey si porta 3-2. Nel sesto game Sinner sbaglia un diritto, primo vero non forzato di tutto il match, ma Rublev non ne approfitta, sbagliando a sua volta un diritto che l’avrebbe issato per la prima volta del match ai vantaggi in risposta. 3 pari. Eccoci al settimo, “fatidico”, game. Rublev incassa una risposta a tutta di Jannik, è di nuovo 15-30. Sul 30 pari, ancora risposta lungo linea, passo avanti e poi diritto vincente dall’altra parte. 30-40, prima palla break del set! Malissimo Rublev: si fa trovare impreparato su di una risposta “felina” di Jannik, spinge con poco equilibrio malamente a rete, calcolando male la profondità della risposta dell’azzurro. BREAK Sinner, 4-3 e servizio. La vittoria è a due passi. Forte del vantaggio, Sinner chiude l’incontro 6-4, producendo altri colpi d’autore, potenti e precisi. Rublev ha provato il tutto per tutto sul 5-4, pressando al massimo in risposta. Ma sul 30 pari si è vista la classe e sicurezza di Sinner: nonostante una seconda palla, ha condotto lo scambio e portato il rivale all’errore. Rublev non è mai arrivato nemmeno ai vantaggi in risposta. Sinner Sontuoso, mai in affanno, tatticamente perfetto e freddissimo nelle esecuzioni. Chapeau!

[10] Jannik Sinner vs [6] Andrey Rublev



ATP Miami Jannik Sinner [10] Jannik Sinner [10] 6 6 Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 2 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

8 ACES 60 DOUBLE FAULTS 228/46 (61%) FIRST SERVE 41/56 (73%)24/28 (86%) 1ST SERVE POINTS WON 30/41 (73%)12/18 (67%) 2ND SERVE POINTS WON 4/15 (27%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/5 (40%)9 SERVICE GAMES PLAYED 911/41 (27%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 4/28 (14%)11/15 (73%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 6/18 (33%)3/5 (60%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)9 RETURN GAMES PLAYED 96/7 (86%) NET POINTS WON 3/8 (38%)28 WINNERS 198 UNFORCED ERRORS 1836/46 (78%) SERVICE POINTS WON 34/56 (61%)22/56 (39%) RETURN POINTS WON 10/46 (22%)58/102 (57%) TOTAL POINTS WON 44/102 (43%)218 km/h MAX SPEED 217 km/h200 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 200 km/h160 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 158 km/h