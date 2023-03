Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 5. Esce di scena Casper Ruud

Casper Ruud, numero quattro al mondo e finalista dell’ATP Masters 1000 di Miami l’anno scorso, ha confermato la sua scarsa forma domenica, venendo eliminato al terzo turno del torneo americano.

Il norvegese di 24 anni, che non ha brillato in questo inizio di stagione, non è ancora riuscito a vincere due partite consecutive nel 2023 ed è stato sconfitto dall’olandese Botic van de Zandschulp, numero 32 del ranking ATP, con il punteggio di 3-6, 6-4 6-4, dopo 2 ore e 50 minuti di gioco con momenti del match di grande qualità. Ruud ha convertito solo 2 dei 15 break point e ha disputato male tutti i punti importanti.

Nei ottavi di finale di martedì, Van de Zandschulp se la vedrà con il vicino di casa finlandese Emil Ruusuvuori, numero 54 ATP.

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

Butch Buchholz – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

