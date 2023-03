Challenger Mexico City: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Mexico City – Tabellone Principale – terra

(1) Huesler, Marc-Andrea vs Mena, Facundo

Qualifier vs Qualifier

Noguchi, Rio vs Qualifier

Barrios Vera, Tomas vs (5) Hanfmann, Yannick

(3) Bagnis, Facundo vs Moreno De Alboran, Nicolas

Qualifier vs Bellier, Antoine

Krueger, Mitchell vs Qualifier

Ficovich, Juan Pablo vs (7) Meligeni Alves, Felipe

(8) Darderi, Luciano vs Olivo, Renzo

(WC) Tomic, Bernard vs (Alt) Tirante, Thiago Agustin

Olivieri, Genaro Alberto vs (WC) Mejia, Nicolas

(WC) Pacheco Mendez, Rodrigo vs (4) Duckworth, James

(6) Tabilo, Alejandro vs Hong, Seong-chan

Couacaud, Enzo vs Hardt, Nick

Choinski, Jan vs Galarneau, Alexis

Qualifier vs (2) Galan, Daniel Elahi

Challenger Mexico City – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Neuchrist, Maximilian vs Heide, Gustavo

Lama, Gonzalo vs (11) Lock, Benjamin

(2) Koepfer, Dominik vs Aboian, Valerio

(Alt) Popko, Dmitry vs (10) Melzer, Gerald

(3) Ejupovic, Elmar vs Kirchheimer, Strong

(Alt) Statham, Rubin vs (12) Chappell, Nick

(4) Zhu, Evan vs (WC) Hernandez, Alex

(WC) Londero, Juan Ignacio vs (8) Dellien, Murkel

(5) Atmane, Terence vs (Alt) Panta, Jorge

(WC) Rubio Fierros, Alan Fernando vs (7) Yevseyev, Denis

(6) Gaio, Federico vs (WC) Alcocer, Luciano

Sinclair, Colin vs (9) Mpetshi Perricard, Giovanni

1. [1] Maximilian Neuchristvs Gustavo Heide2. [6] Federico Gaiovs [WC] Luciano Alcocer3. [4] Evan Zhuvs [WC] Alex Hernandez4. [Alt] Dmitry Popkovs [10] Gerald Melzer

GRAND STAND – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gonzalo Lama vs [11] Benjamin Lock

2. [Alt] Rubin Statham vs [12] Nick Chappell

3. [WC] Alan Fernando Rubio Fierros vs [7] Denis Yevseyev

4. [WC] Juan Ignacio Londero vs [8] Murkel Dellien

CANCHA 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Colin Sinclair vs [9] Giovanni Mpetshi Perricard

2. [3] Elmar Ejupovic vs Strong Kirchheimer

3. [2] Dominik Koepfer vs Valerio Aboian

4. [5] Terence Atmane vs [Alt] Jorge Panta