Il ritorno di Rafael Nadal: il campione spagnolo si prepara a riconquistare Montecarlo

Rafael Nadal, attualmente fuori dalla Top 10 e lontano dai campi da tennis dall’ultimo Australian Open a causa di un infortunio muscolare, farà il suo ritorno in campo al Masters 1000 di Montecarlo durante la seconda settimana di aprile. Lo spagnolo, 36 anni, è alla ricerca del suo 12° titolo in un torneo in cui è stato il dominatore negli ultimi 15 anni, ma a cui non ha partecipato nel 2022 a causa di un altro infortunio.

Gli organizzatori continuano a confermare e promuovere la presenza dello spagnolo nella competizione, che includerà l’intera Top 10 mondiale, compreso il numero uno Carlos Alcaraz e il numero due ed ex campione del torneo Novak Djokovic.

🎾 We’re eager to welcome the legend @RafaelNadal

🇪🇸 He is definitely able to win his 12th trophy in #montecarlo despite of his last injury #RolexMonteCarloMasters #Monaco pic.twitter.com/DVxtFYIU7W

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) March 23, 2023