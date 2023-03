Masters e WTA 1000 Miami: Il programma di Venerdì 24 Marzo 2023. Sinner prenota il passaggio del turno, contro Djere quota rasoterra all’esordio

Un 2023 finora positivo per Jannik Sinner, capace la scorsa settimana di centrare la semifinale nel primo Master 1000 della stagione, quello di Indian Wells. A pochi giorni di distanza dalla sconfitta contro Carlos Alcaraz, il tennista azzurro tornerà in campo per il secondo turno del torneo di Miami contro Laslo Djere, avversario battuto nell’ultimo precedente di Indian Wells nel 2022, ma contro il quale sono arrivate due sconfitte a inizio carriera.

Questa volta però non dovrebbe esserci storia in quota, con Sinner nettamente avanti a 1,08, contro la vittoria del serbo che oscilla tra 6,60 e 7,50. Tutti e tre i precedenti sono terminati in due set e anche in questa occasione in pole c’è una partita decisa in due parziali, a 1,27, contro l’arrivo al terzo set fissato a 3,20. Per quanto riguarda invece il risultato finale in pole il 2-0 del tennista altoatesino, proposto a 1,34, seguito dal 2-1 – sempre in favore di Sinner – a 4,20 volte la posta.

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Maria Sakkari vs Bianca Andreescu

2. [9] Taylor Fritz vs [WC] Emilio Nava

3. [1] Carlos Alcaraz vs Facundo Bagnis

4. Shelby Rogers vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 00:00)

5. [WC] Taro Daniel vs [13] Alexander Zverev (non prima ore: 01:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. J.J. Wolf vs [6] Andrey Rublev

2. [Q] Varvara Gracheva vs [4] Ons Jabeur

3. [WC] Robin Montgomery vs [19] Madison Keys

4. [5] Caroline Garcia vs Sorana Cirstea

5. [3] Casper Ruud vs Ilya Ivashka (non prima ore: 00:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Guido Pella vs [24] Denis Shapovalov

2. [10] Jannik Sinner vs Laslo Djere

3. Marc-Andrea Huesler vs [16] Tommy Paul

4. [15] Petra Kvitova vs Linda Noskova

5. Leylah Fernandez vs [9] Belinda Bencic

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Ekaterina Alexandrova vs Taylor Townsend

2. [16] Barbora Krejcikova vs Aliaksandra Sasnovich

3. Sofia Kenin vs [28] Anhelina Kalinina

4. [Q] Jan-Lennard Struff vs [21] Grigor Dimitrov

5. Marton Fucsovics vs [7] Holger Rune

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [17] Karolina Pliskova vs Xinyu Wang

2. Marketa Vondrousova vs [11] Veronika Kudermetova

3. Alexei Popyrin vs [26] Botic van de Zandschulp

4. [20] Alejandro Davidovich Fokina vs Brandon Nakashima

5. Austin Krajicek / Nicolas Mahut vs [3] Nikola Mektic / Mate Pavic

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Roberto Bautista Agut vs Emil Ruusuvuori

2. [31] Diego Schwartzman vs Yibing Wu

3. [29] Miomir Kecmanovic vs Ugo Humbert

4. Dusan Lajovic vs [30] Maxime Cressy

5. Jaume Munar / Bernabe Zapata Miralles vs Rafael Matos / David Vega Hernandez

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Karolina Muchova vs [32] Lin Zhu

2. [31] Marie Bouzkova vs Anna Blinkova

3. [WC] Brenda Fruhvirtova / Linda Fruhvirtova vs [2] Coco Gauff / Jessica Pegula

4. Madison Brengle vs [22] Donna Vekic

5. [26] Shuai Zhang vs [WC] Erika Andreeva

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Storm Hunter / Elise Mertens vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi

2. [3] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [WC] Danielle Collins / Peyton Stearns (non prima ore: 17:30)

3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Rinky Hijikata / Jason Kubler

4. Robin Haase / Matwe Middelkoop vs Sebastian Baez / Tomas Martin Etcheverry

5. Makoto Ninomiya / Saisai Zheng vs Shuko Aoyama / Ena Shibahara