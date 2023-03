Alcaraz domina Medvedev, trionfa ad Indian Wells e riconquista la vetta del ranking mondiale

Il trono appartiene a Carlos Alcaraz, ancora una volta. Il giovane prodigio di 19 anni ha trascorso una settimana e mezza sfiorando la perfezione, dominando Daniil Medvedev con un’altra performance straordinaria per aggiudicarsi il Masters 1000 di Indian Wells. E tante cose sono accadute contemporaneamente con questa vittoria. Carlitos ha vinto il suo terzo torneo della categoria, l’ottavo in totale, interrompendo la serie di 19 vittorie consecutive del russo e, cosa più importante di tutte, riconquista la posizione di numero uno al mondo, superando Novak Djokovic.

Alcaraz ha dimostrato le sue intenzioni fin dal primo istante e non ha mai diminuito la pressione, ottenendo una vittoria che è sembrata del tutto netta, con i punteggi di 6-3 6-2.

Lo spagnolo si è sempre sentito molto più a suo agio sul campo lento del deserto californiano, mentre Medvedev ha faticato a trovare modi per contrastare il tennis intenso ed esplosivo della stella di Murcia, mostrandosi ben al di sotto del suo livello abituale.

Una chiara prova di questo dominio è stata la partenza di Alcaraz con un break, mentre Medvedev, che era solito logorare gli avversari, non ha avuto nemmeno un’opportunità di break a suo favore. Così facendo, Carlitos riconquista una posizione che aveva ottenuto per la prima volta dopo aver vinto gli US Open, e sa già cosa dovrà fare per mantenerla dopo il Masters 1000 di Miami: vincere il titolo. Se ciò non dovesse accadere, Djokovic ritornerà al vertice senza nemmeno giocare.

Medvedev vede quindi la sua straordinaria striscia di 19 vittorie e tre titoli interrompersi bruscamente, anche se si assicura la salita al quinto posto del ranking mondiale nell’aggiornamento di lunedì. È stata anche la sua prima sconfitta contro Alcaraz, dopo aver battuto lo spagnolo con facilità a Wimbledon nell’edizione 2021.