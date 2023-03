WTA 1000 Miami: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Sara Errani

WTA 1000 Miami – Tabellone di Qualificazione – hard

(1) Varvara Gracheva vs Reka-Luca Jani

Peyton Stearns vs (17) Rebecca Peterson

(2) Caty McNally vs Dayana Yastremska

Olga Danilovic vs (15) Anna-Lena Friedsam

(3) Katie Volynets vs Kaja Juvan

(WC) Storm Hunter vs (23) Kimberly Birrell

(4) Karolina Muchova vs Heather Watson

Kristina Kucova vs (18) Laura Pigossi

(5) Ysaline Bonaventure vs Mirjam Bjorklund

Marina Bassols Ribera vs (22) Tamara Zidansek

(6) Kamilla Rakhimova vs (WC) Katherine Sebov

Jodie Burrage vs (13) Sara Errani

(7) Cristina Bucsa vs Emma Navarro

(WC) Whitney Osuigwe vs (16) Anna Karolina Schmiedlova

(8) Viktoriya Tomova vs (WC) Katrina Scott

Taylor Townsend vs (14) Viktorija Golubic

(9) Rebeka Masarova vs Nao Hibino

Ylena In-Albon vs (19) Magdalena Frech

(10) Julia Grabher vs (WC) Priska Nugroho

Simona Waltert vs (21) Tereza Martincova

(11) Diana Shnaider vs Laura Siegemund

Vera Zvonareva vs (24) Eva Lys

(12) Lesia Tsurenko vs Coco Vandeweghe

Katie Swan vs (20) Harriet Dart

