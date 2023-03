Tra il serio e il faceto arriva questa notizia: “Djokovic potrebbe giocare il torneo di Miami se arrivasse negli Stati Uniti via mare”

L’impossibilità di Novak Djokovic di entrare negli Stati Uniti continua a far discutere e molte organizzazioni americane hanno pubblicamente chiesto al governo di permettere al serbo di entrare nel paese, nonostante non sia vaccinato contro il COVID-19.

Una delle voci più forti è stata quella di Ron DeSantis, governatore della Florida, che ha criticato Joe Biden e ha chiesto di permettere a Djokovic di entrare nel paese.

Anche se la partecipazione di Djokovic a Indian Wells è totalmente esclusa, il che significa che non parteciperà a questo evento, il suo ingresso a Miami è ancora possibile, anche se improbabile, per il secondo ATP 1000 dell’anno. DeSantis ha suggerito una possibile soluzione per il serbo.

Secondo il governatore della Florida, in una lettera inviata a Biden, Djokovic potrebbe entrare negli Stati Uniti via mare. “Non mi è chiaro perché il signor Djokovic non possa entrare in questo paese via mare. La sua amministrazione non sembra avere imposto restrizioni per i non cittadini che entrano nel nostro paese via mare“, ha dichiarato DeSantis.