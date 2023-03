Hurkacz e Monfils danno spettacolo in allenamento a Indian Wells (video)

Geal Monfils rientra finalmente sul tour al Masters 1000 di Indian Wells. Il 36enne francese ha disputato il suo ultimo match al 1000 canadese la scorsa estate, ritirandosi nel terzo turno contro Draper per seri problemi al tallone destro. Dopo un lungo stop, e la paternità insieme a Elina Svitolina, Gael rientra nel main draw grazie al ranking protetto ed è stato sorteggiato contro l’australiano Jordan Thompson. In caso di vittoria, lo aspetta Tsitsipas.

Nella giornata di ieri Monfils si è allenato con Hubert Hurkacz, regalando momenti del suo “solito” spettacolo e qualche grande colpo, come mostra il filmato di tennistv.

The vibes are *immaculate*

La Monf & Hubi having the best time in tennis paradise 😍@Gael_Monfils @HubertHurkacz #BNPPO23 pic.twitter.com/eg5ecJpsow

— Tennis TV (@TennisTV) March 7, 2023