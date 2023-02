Kyrgios ha espresso dubbi sulla forma rotonda della Terra e ha messo in dubbio la veridicità della missione lunare dell’uomo (Video)

Nick Kyrgios, lontano dal circuito dal mese di ottobre, continua a fare notizia e, questa volta, l’australiano è al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni riguardo al pianeta Terra.

Il “bad boy” del tennis mondiale, durante una conversazione sul podcast “Impaulsive” di Logan Paul, non si è mostrato convinto che la Terra sia rotonda, così come accadde qualche anno fa con Kyrie Irving, stella della NBA attualmente in forza ai Dallas Mavericks. “Non sono sicuro a cosa credere di più. Potremmo parlare di questo per ore”, ha iniziato dicendo, ammettendo di essere affascinato dalle teorie dei cospirazionisti.

Kyrgios è andato oltre e ha addirittura messo in dubbio la missione di Neil Armstrong sulla Luna nel 1969. “A quanto pare, l’America non era nemmeno vicina ad avere qualcosa che potesse salire con successo su un razzo”, ha dichiarato, ottenendo l’approvazione degli ospiti del podcast.

Per concludere, Kyrgios ha avanzato un’altra teoria, questa volta riguardante le piramidi egiziane. “Non credo che le piramidi siano state costruite dall’uomo. Le porte sono troppo grandi, non penso che gli esseri umani avessero bisogno di porte così grandi”, ha affermato, lasciando intendere che potrebbero essere state costruite dagli alieni.

Puoi guardare il momento della conversazione a partire dal minuto 56:15.