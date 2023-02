ATP 250 Doha: Andy Murray sgambetta anche Lorenzo Sonego. Il britannico ha anche annullato tre palle match nel terzo set

La prima giornata del “Qatar ExxonMobil Open” (ATP 250 – montepremi 1.377.025 dollari) si è rivelata una sfida difficile per l’unico rappresentante italiano, Lorenzo Sonego. L’azzurro, 71° nel ranking ATP, ha dovuto affrontare lo scozzese Andy Murray, ex numero uno del mondo nel 2016 e attualmente 70° nel ranking. La partita, disputata sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, è stata intensa e combattuta, ma alla fine il torinese è stato sconfitto con il risultato di 4-6, 6-1, 7-6 (4) dopo 2 ore e 31 minuti di partita.

Questo torneo non è mai stato molto fortunato per Sonego, che non è mai riuscito a passare il primo turno in questa competizione. Al contrario, Murray ha trionfato per due anni di fila (2008 e 2009) dimostrando la sua abilità su questi campi.

Adesso, Andy avrà l’opportunità di affrontare il tedesco Alexander Zverev, quarta testa di serie del torneo e 16° nel ranking ATP. Zverev ha beneficiato di un bye al primo turno, ma sarà sicuramente una sfida difficile per Murray, che dovrà dare il massimo per continuare il suo cammino nel torneo.

Nel primo set, Sonego ha dimostrato un ottimo inizio e ha piazzato il break decisivo nel primo game grazie ad un doppio fallo dello scozzese sulla palla break.

Nonostante Murray abbia provato a recuperare il break, Sonego è rimasto solido al servizio, concedendo pochissime opportunità al suo avversario (solo due volte è arrivato a 30 sulla sua battuta l’azzurro). Lorenzo ha giocato con grande intensità e precisione ed ha conquistato la frazione per 6 a 4.

Il secondo set è stato dominato da Murray che, in un battito di ciglia, si è portato sul 5 a 0, sfruttando la sua potenza e la sua precisione nel colpire la palla.

Durante il set, Murray ha mostrato una grande determinazione e concentrazione, dimostrandosi molto attento alla tattica di gioco dell’avversario e cercando sempre di mantenere il controllo della partita. Ha inoltre dimostrato un’ottima capacità di lettura del gioco dell’italiano, riuscendo a sfruttare le sue debolezze e a conquistare due volte la battuta di Sonego.

Alla fine, il punteggio del set ha parlato chiaro: Murray ha vinto 6 a 1, dopo aver tenuto a 15 l’ultimo game di battuta del parziale.

Nel terzo set sul punteggio di 5-4 a favore di Sonego, con Murray alla battuta, il tennista italiano ha mancato ben tre palle match, con Murray che riusciva a salvarsi mandando la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak, Sonego è partito forte ed è riuscito a ottenere due minibreak, portandosi in vantaggio per 3-0. Tuttavia, l’azzurro ha subito un momento di difficoltà e ha ceduto sei punti consecutivi a Murray, che si è portato sul punteggio di 6-3 con due servizi a disposizione.

Dopo aver mancato il primo match point al secondo tentativo, Andy Murray è riuscito a chiudere la partita per 7 punti a 4, ottenendo così la vittoria.

ATP Doha Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 1 6 Andy Murray Andy Murray 4 6 7 Vincitore: Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 1-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 0-3 → 0-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 A. Murray 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

8 ACES 15 DOUBLE FAULTS 256/86 (65%) FIRST SERVE 61/90 (68%)46/56 (82%) 1ST SERVE POINTS WON 47/61 (77%)12/30 (40%) 2ND SERVE POINTS WON 16/29 (55%)6/8 (75%) BREAK POINTS SAVED 3/4 (75%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1514/61 (23%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/56 (18%)13/29 (45%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 18/30 (60%)1/4 (25%) BREAK POINTS CONVERTED 2/8 (25%)15 RETURN GAMES PLAYED 1420/25 (80%) NET POINTS WON 12/22 (55%)34 WINNERS 2638 UNFORCED ERRORS 1958/86 (67%) SERVICE POINTS WON 63/90 (70%)27/90 (30%) RETURN POINTS WON 28/86 (33%)85/176 (48%) TOTAL POINTS WON 91/176 (52%)223 km/h MAX SPEED 202 km/h200 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 182 km/h152 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 144 km/h