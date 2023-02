ATP 500 Rotterdam: Le dichiarazioni del vincitore e finalista e la sintesi della Finale tra Sinner e Medvedev (Video)

Jannik Sinner: “Daniil, congratulazioni a te e al tuo team per aver vinto il tuo primo titolo di questa stagione”, ha detto Sinner, che salirà di due posizioni al n. 12 nella classifica ATP lunedì. “Penso che vincerai molti altri titoli quest’anno, quindi ti auguro il meglio. Sono state due settimane positive per me. Ho giocato molti incontri e sono molto orgoglioso di come sono andate le cose.”

“Sono venuto qui per la prima volta nel [2018] e ho subito amato questo posto”, ha detto Daniil Medvedev, che ora ha un record di 10-4 a Rotterdam, durante la cerimonia di premiazione. “Amo tornare qui. Le ultime due volte che ho giocato qui sono state terribili e sono felice di aver fatto meglio quest’anno”.