WTA 500 Doha: Facile successo di Iga Swiatek. La polacca ha perso solo 5 game in tutto il torneo (Video)

È Iga Swiatek contro il resto del mondo. La numero uno del ranking mondiale ha vinto il WTA 500 di Doha dopo un’altra prestazione perfetta, che si aggiunge a una settimana incredibile e ha portato a casa il suo 12° titolo in carriera.

La tennista polacca, che ha difeso il titolo della scorsa stagione, ha di nuovo schiacciato tennisticamente un’altra avversaria, questa volta Jessica Pegula, numero quattro del mondo.

In un incontro che è durato 70 minuti, Swiatek ha dominato con i punteggi di 6-3 6-0 e ha confermato ancora una volta il suo dominio nel circuito femminile.

Per avere un’idea della settimana della migliore giocatrice del momento, ha trascorso solo tre ore in campo e ha perso solo cinque giochi: uno al secondo turno, nei quarti di finale non è dovuta scendere in campo a causa del ritiro di Belinda Bencic, uno in semifinale e tre in finale.

La prossima settimana, Swiatek si dirigerà verso gli Emirati Arabi Uniti, dove giocherà il WTA 1000 di Dubai, un torneo in cui non ha alcun punto da difendere, poiché l’anno scorso non ha partecipato.

WTA 500 Doha (Qatar) – Finale, cemento

