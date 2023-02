Tennis on the Racetrack: la risposta di Formula Imola

Abbiamo riportato nella giornata di ieri il comunicato degli organizzatori di “Tennis on the Racetrack”, che annunciavano la cancellazione dell’evento previsto per nel maggio 2023 presso l’autodromo di Imola. Pubblichiamo la replica che ci è arrivata da Formula Imola in merito alla questione.

Imola, 14 febbraio 2023 – In riferimento a quanto scritto nella comunicazione degli ideatori di “Tennis on the Racetrack”, che annunciano la decisione di annullare l’evento in programma il 23 maggio 2023 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in quanto sovrapposto in parte al Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, Formula Imola S.p.A. tiene a precisare quanto segue.

– Apprendiamo la decisione unilaterale, di CC LAB Italia S.r.l., di annullare l’evento in questione. Formula Imola, quale partner, ricorda di aver sempre proposto soluzioni organizzative e professionali in linea con il progetto “Tennis on The Race Track”, confermando la data del 23 maggio 2023. Data che poteva certamente sfruttare la visibilità internazionale del precedente evento GP di F1.

– CC LAB Italia S.r.l. ha rifiutato ogni confronto ed ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Bologna per ottenere un provvedimento di urgenza. Formula Imola con professionalità ha presentato i progetti esecutivi, in linea con il format dell’evento, per realizzare gli allestimenti nei tempi utili, confidando nelle opportune scelte del Tribunale.

Non vorremmo che l’infondata decisione di CC LAB Italia S.r.l. sia stata dettata da altri motivazioni compromettendo così definitivamente la realizzazione di evento di sicuro interesse per l’Autodromo di Imola. Formula Imola conferma la volontà di realizzare l’evento il 23 maggio 2023, e qualora CC LAB ItaliaS.r.l. continui a non affrontare i veri temi organizzativi, si riserva di dare seguito alle dovute procedure giudiziali, a tutela della Società, ed ottenere il giusto risarcimento dei danni.

Formula Imola