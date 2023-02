ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 500 Rotterdam – Tabellone Quali – hard indoor

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Sidane Pontjodikromo vs [8] Aslan Karatsev

2. [WC] Max Houkes vs [7] Nikoloz Basilashvili

3. [2] Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov

4. [WC] Jesper de Jong vs [5] Gregoire Barrere (non prima ore: 16:00)

5. [WC] Gijs Brouwer / Jesper de Jong vs [2] Jonathan Eysseric / Denys Molchanov

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Mikael Ymer vs Borna Gojo

2. Elias Ymer vs [6] Roman Safiullin

3. [1] Constant Lestienne vs [Alt] Maximilian Marterer (non prima ore: 15:00)

4. [3] Quentin Halys vs Zizou Bergs

5. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes