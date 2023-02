ITF Grenoble e Orlando: I Main Draw

ITF GRENOBLE(Fra 60k cemento indoor)

[1] Clara Burel vs Kristina Dmitruk

Maria Timofeeva vs Laia Petretic

Darya Astakhova vs Sofya Lansere

Andreea Prisacariu vs [5] Oksana Selekhmeteva

[3] Simona Waltert vs Magali Kempen

Sapfo Sakellaridi vs TBD

Nahia Berecoechea vs Kathinka Von deichmann

[6] Chloe Paquet vs TBD

[7] Jessika Ponchet vs TBD

Lucie Nguyen tan vs TBD

Emma Lene vs TBD

[4] Elsa Jacquemot vs TBD

[8] Irina Maria Bara vs Amandine Monnot

Zeynep Sonmez vs Audrey Albie

Lucie Havlickova vs TBD

[2] Oceane Dodin vs TBD

In attesa…