Australian Open: nessuna sorpresa. Tsitsipas vince in tre set ed accede alle semifinali

Stefanos Tsitsipas si è qualificato per la quarta volta in carriera per le semifinali dell’Australian Open e continua così a lottare per il suo primo Grand Slam e per la leadership del ranking mondiale. Il tennista greco ha nuovamente mostrato un livello molto alto e ha superato una delle grandi sorprese del torneo, Jiri Lehecka, con i parziali di 6-3, 7-6(2) 6-4, dopo 2h18 minuti di gioco.

Questo è stato un incontro in cui è stato dimostrato il motivo per cui il giovane ceco è arrivato a questa fase del torneo, tuttavia, la grande differenza è stata nei momenti più importanti del duello. Tsitsipas ha convertito due su sei palle break, mentre Lehecka ha avuto otto opportunità di break e non ne ha approfittato nemmeno una volta.

Tsitsipas ora cercherà di raggiungere il suo miglior risultato della carriera a Melbourne contro il russo Karen Khachanov.

