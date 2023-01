Tsitsipas ha rischiato di colpire un raccattapalle con una pallata (Video)

Uno scatto d’ira improvviso nel terzo set poteva costare carissimo a Stefanos Tsitsipas. Impegnato nell’ottavo game del terzo set contro il ceco Lehecka, il tre volte semifinalista del torneo non è riuscito rimettere in gioco una bella accelerazione del rivale; quindi, carico di frustrazione, ha colpito con rabbia la palla verso la protezione di fondo campo. Per una frazione di secondo la sua violenta pallata d’ira non ha colpito il raccattapalle che, non potendo prevedere lo scatto rabbioso di Stefanos, era corso a raccogliere la palla essendo terminato lo scambio.

Per fortuna non è accaduto nulla, ma se invece la pallata del greco avesse colpito il ragazzo, il giudice di sedia sarebbe stato costretto a cacciare dal campo Tsitsipas squalificandolo per condotta violenta e antisportiva.

Whoa… 😬 Stefanos Tsitsipas came THIS close to hitting a ball kid out of frustration in an incident eerily reminiscent of Novak Djokovic’s controversial US Open default. 😳 🖥️ #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/yxmOy1xacs — Wide World of Sports (@wwos) January 24, 2023

Tutti ricorderanno il “caso Djokovic” a US Open, quando il campione serbo fu squalificato per un gesto simile (a dire il vero ancor più accidentale), visto la sua palla colpita maldestramente colpì una giudice di linea.

Tsitsipas è sbarcato per la quarta volta in semifinale a Melbourne. Va a caccia della prima finale “Down under” e seconda assoluta in carriera contro il russo Khachanov, a sua volta alla seconda semifinale in un Major. Si sfideranno le teste di serie n.3 e 18. I precedenti segnano uno schiacciante 5-0 a favore del greco.

Un dato statistico di un certo interesse, che spiega la forza di Tsitsipas al servizio in questo torneo: al termine di questo quarto di finale, Stefanos ha salvato 43 delle 49 palle break concesse. Ha subito in totale 6 break (4 operati da Jannik Sinner che, quindi, poi tanto male non è andato).