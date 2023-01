Novak Djokovic non ricorda la finale giocata con Tsitsipas al Roland Garros (Video)

Durante una conferenza stampa dei grandi tornei, succedono cose davvero curiose che spesso non vengono viste dal grande pubblico. In questa occasione, ciò che è successo a Novak Djokovic è stato così curioso che presto si è diffuso sui social network. Il serbo non ricordava di aver vinto una finale di uno Slam contro Stefanos Tsitsipas. Mentre rifletteva sui suoi avversari più forti al Australian Open 2023, il tennista di Belgrado ha parlato della mancanza di esperienza dei suoi concorrenti e ha detto che Stefanos non aveva mai disputato una finale di un torneo major. È stato corretto dai giornalisti e la sua faccia parla da sola.

Djokovic stava parlando dei suoi avversari e ha deciso di evidenziare Stefanos Tsitsipas. “Ha già giocato le fasi finali dei tornei del Grand Slam, ma credo che non abbia mai giocato una finale di un Slam, vero?”, ha dichiarato il serbo verso i giornalisti. È che Nole si è dimenticato del Roland Garros nel 2021, in una finale che ha vinto lui stesso dopo essere stato sotto di due set a zero. “Ah, mio errore” con una faccia che parla da sola.