Australian Open: pazzesca partita tra Murray e Kokkinakis, Andy rimonta due set e vince dopo 5 ore e 45 minuti alle 4.05 del mattino!

Il secondo turno degli Australian Open ha regalato agli appassionati di tennis un match storico, nel pieno senso del termine. Andy Murray infatti, dopo la maratona contro Matteo Berrettini, è stato capace di rimontare due set di svantaggio a Thanasi Kokkinakis, sconfiggendolo dopo 5 ore e 45 minuti di una battaglia terminata alle 4.05 del mattino. 4-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 7-5 lo score conclusivo.

Non il match più lungo della storia del torneo, per una manciata di minuti (8 per la precisione), il record resta alla finale 2012 vinta da Djokovic su Nadal.

Tuttavia, vista l’età dello scozzese (36 anni il prossimo maggio) e il fatto di aver ripreso a giocare ad altissimo livello dopo esser stato costretto a ricorrere ad una protesi all’anca, questa rimonta, questa vittoria e tutto il torneo di Sir. Andy Murray ha dell’incredibile.

Questa è stata la undicesima volta che Murray ha rimontato uno svantaggio di due set in uno Slam. Nessuno ha fatto meglio di lui nell’era open.

Kokkinakis esce dal campo sconfitto con un’amarezza infinita: avanti di due set, era anche in vantaggio per 5-2 nel terzo set, prima di subire la rimonta di un irriducibile Murray. Tantissimi rimpianti per l’australiano, ma anche la magrissima consolazione di aver forse trovato una certa salute atletica dopo anni e anni di problemi e infortuni.

Il video del match point:

Al prossimo turno Murray troverà Roberto Bautista Agut, in una zona di tabellone incredibilmente aperta ad ogni possibile soluzione vista la prematura uscita di tutti i big.