Jannik Sinner dopo l’accesso al terzo turno agli Australian Open: “Sono sicuramente soddisfatto della mia prestazione. Ho giocato un ottimo tennis” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Sono sicuramente soddisfatto della mia prestazione. Ho giocato un ottimo tennis, mantenendo un ottimo livello ed essendo continuo durante tutta la partita. Ho servito giusto. Mi sono adattato al suo modo di rispondere, lontano dal campo, e mi sono sentito a mio agio anche negli scambi da fondo campo.

Ci stiamo lavorando da tempo con il gioco a rete. Ci sono partite in cui questa tattica mi riesce meglio, come oggi, e altre in cui mi riesce di meno. Ci sono anche volte in cui semplicemente dovrei provarci più spesso, ma non mi sento ancora sicurissimo nei pressi della rete. Oggi comunque ho attaccato nei momenti giusti e ho coperto la rete abbastanza bene. Anche piano piano le volée le sento meglio, e questo mi dà fiducia per provarci più spesso”.

“Ho approfittato del fatto che in questa giornata di pioggia sapevo che la mia partita sarebbe cominciata puntuale alle 11 di mattina. Mentalmente questo mi ha aiutato ad affrontare il match, dopodiché le condizioni erano diverse rispetto al debutto contro Edmund, ma mi sono trovato a mio agio nell’impianto. E in campo ho risposto abbastanza bene e mi sono sentito bene negli scambi fondo campo”.

Intervista Eurosport a Jannik Sinner



Gli Highlights di Sinner-Etcheverry