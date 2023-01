United Cup: Parla la squadra italiana dopo l’approdo in finale. Bronzetti “E’ un momento speciale: è fantastico aver portato l’Italia in finale” (Video)

Lucia Bronzetti : “E’ un momento speciale: è fantastico aver portato l’Italia in finale. Siamo una grande squadra, un bel gruppo di amici ed è bellissimo giocare questa competizione. Sapevo che sarebbe stato il match più importante: non sapevo che avrei affrontato lei, e visto che ci avevo perso due volte su due è stato ancora più difficile affrontarla, anche perché avevo preparato una partita contro un’altra avversaria. Ma sono riuscita ad esprimermi al meglio e sono davvero soddisfatta.

Quando l’ho vista riscaldarsi in palestra ho capito che avrebbe giocato lei. Ci ho perso due volte, ma ci ho anche vinto due volte in Italia. Sapevo che sarebbe stato un match duro. Ora sono orgogliosa di me perché in campo ho avuto un buon atteggiamento e ho giocato bene”.

Matteo Berrettini : “Personalmente è stato un grande match, in una grande atmosfera. Sapevamo che in Australia c’è una bella comunità greca quindi ovviamente li abbiamo sentiti sul campo. Ma è stato tutto davvero bello. Mi piace molto giocare con il pubblico, specialmente dopo aver sperimentato gli spalti chiusi con il Covid. Amiamo il pubblico e ci piace quando si fa sentire. Ovviamente non ero felice alla fine, però la cosa bella delle competizioni a squadra è che, anche quando perdi, puoi ancora vincere il tie. E grazie a Lucia e agli altri compagni di squadra, sono felice del fatto che giocheremo la finale di domani. Personalmente, ho giocato un buon match, non sono felice del risultato ma la testa è già agli Stati Uniti”.

Le ragazze di Fed Cup sono state di ispirazione per tutti noi. Penso che siano state grandi. Tutte e quattro sono state top ten e hanno vinto molto. Penso che quando giochi competizioni di squadra è importante creare un gruppo solido fuori dal campo perché ti aiuta a performare meglio in campo. Questo è ciò che abbiamo fatto dal primo giorno. Quando abbiamo capito quale sarebbe stata la squadra, quindi quando abbiamo firmato per iscriverci, abbiamo iniziato subito a consolidare il gruppo, parlando di quando saremmo venuti qui e di come avremmo festeggiato il Natale sull’aereo insieme. Abbiamo iniziato a passare del tempo insieme e creare questo legame è molto importante. Penso che siamo in finale perché siamo un gruppo unito fuori dal campo”.