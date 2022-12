Raducanu riparte con Sachs come nuovo coach

Emma Raducanu sta svolgendo la preparazione pre Australian Open con un nuovo coach, il tedesco Sebastian Sachs. Lo riporta il collega britannico Mike Dickson. La campionessa a US Open 2021 era rimasta senza coach dopo l’improvvisa interruzione del rapporto con Dmitry Tursunov, avvenuta poche settimane dopo gli US Open.

Sachs è l’ex allenatore di Belinda Bencic (adesso allenata proprio da Tursunov), e nonostante abbia solo 30 anni ha già una discreta esperienza, avendo assistito la connazionale Julia Goerges (con lui arrivò nella top10) e Victoria Azarenka.

Vedremo se questa collaborazione porterà finalmente risultati per la stellina del tennis britannico. Sachs è il terzo allenatore di Raducanu in questa stagione e il suo quinto in 18 mesi. Emma è tornata in campo questa settimana dopo un infortunio al polso Mubadala World Tennis Championships, disputando una bella partita contro Ons Jabeur.

Attualmente classificata n. 76 del ranking WTA, Raducanu esordirà nella stagione 2023 ad Auckland.