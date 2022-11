Tsitsipas sbotta dopo la sconfitta: “Potevo fare di più oggi, sono il giocatore migliore. Rublev ha prevalso con le poche armi che ha”

Stefanos Tsitsipas non ha preso esattamente bene la sconfitta di ieri alle Finals di Torino contro Rublev. Una battuta d’arresto che gli è costata cara, l’eliminazione del girone “di ferro” della kermesse di fine anno. Dopo il match il greco si è presentato alla stampa ancora bello “carico”, ed è andato a ruota libera, non nascondendo la propria delusione, la frustrazione per la sconfitta, inclusa una stoccata non proprio elegante contro il rivale. Ecco il pensiero di Stefanos, con il video da tennis channel.

“È un peccato. Mi sento il giocatore migliore”, commenta Tsitsipas. “Sentivo di poter fare di più con la palla oggi. Credo che avrei potuto essere molto più creativo. Non devo nemmeno dirlo. Penso che sia abbastanza ovvio. Ma, sì, alla fine lui ha prevalso con le poche armi che ha. È stato in grado di approfittarne e vincere oggi”.

Ovviamente la stampa presente non ha mancato di riferire le parole di Stefanos ad Andrey, che ha mantenuto la calma e risposto con altra serenità. “Mah, non so se ho poche soluzioni o no”, ha detto il russo. “Se andiamo a vedere colpo per colpo, penso che il suo rovescio sia migliore del mio, ma il suo diritto non è migliore del mio. Il servizio veloce non è migliore del mio. È solo più veloce… Ovviamente è un giocatore migliore perché è in classifica sopra di me e ha ottenuto risultati migliori. Questo è ovvio. Non c’è dubbio”.