Notizie dal Mondo: Nick Kyrgios vuole Novak Djokovic agli Australian Open. Bianca Andreescu si separa dal suo coach. Wozniacki di nuovo mamma. Monfils chiude la stagione. United Cup senza russi e bielorussi

Nick Kyrgios non è timido quando si tratta di esprimere la sua opinione ed è molto chiaro sul dilemma delle autorità australiane se permetteranno a Novak Djokovic di giocare gli Australian Open 2023. Tanto che si è espresso con forza con parole riprese dai media australiani. “Spero che possa competere. Il tennis non può permettersi un’assenza come la sua, che sarebbe insostituibile. Novak è una delle ragioni per cui gioco a tennis e sarebbe molto difficile non vederlo qui. Credo che l’Australia lo accoglierà a braccia aperte”, ha dichiarato.

ha dato alla luce il suo secondo figlio con l’ex giocatore di basket David Lee. La 32enne danese si è ritirata dal tennis a causa dell’artrite reumatoide e da allora il suo obiettivo è stato quello di creare una famiglia e di viaggiare per il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia. Dopo la nascita del suo secondo figlio, chiamato James Wozniacki Lee, è chiaro che la vincitrice degli Australian Open 2018 è felice e si gode la sua nuova vita.

Ultime notizie per Bianca Andreescu, una giocatrice che dalla vittoria agli US Open 2019 non è più riuscita a ritrovare la sua versione migliore. Dopo un anno e mezzo di collaborazione, la canadese e Sven Groeneveld hanno deciso di interrompere il loro rapporto professionale dopo non aver raggiunto praticamente nessuno degli obiettivi prefissati. A 22 anni, Bianca è in top 50 della classifica, ancora lontana dal posto che molti di noi pensano le spetti.

Nelle ultime ore si è parlato molto della United Cup, la nuova competizione a squadre che si svolgerà a gennaio e che darà il via al nuovo calendario. Ciò di cui non si è parlato molto è la situazione dei russi e dei bielorussi, che saranno ancora una volta esclusi dalla manifestazione come punizione per la guerra che sta ancora infuriando con l’Ucraina. Non vedremo quindi personaggi come Medvedev, Kasatkina, Rublev e Sabalenka.

Come previsto,non tornerà a giocare in questa stagione. Dopo essere diventato padre per la prima volta, il francese ha dato forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy e ha annunciato sui social media che la sua stagione è giunta al termine. Ha tempo per allenarsi, prepararsi e tornare più forte nel 2023. Naturalmente, lo farà a quasi 37 anni e in posizioni prossime all’uscita dalla top 50.