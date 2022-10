Davis Cup by Rakuten Finals 2022: ufficiali le scelte di Mardy Fish per la sfida tra Stati Uniti e Italia

Manca sempre meno alle Davis Cup by Rakuten Finals 2022 in programma a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre. Da qualche minuto è stata resa nota la lista ufficiale dei tennisti convocati dal capitano Mardy Fish per la selezione statunitense, che il 24 novembre (ore 10) affronterà l’Italia ai quarti di finale: Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Tommy Paul saranno affiancati dal doppista Jack Sock.

Ricordiamo che il capitano azzurro Filippo Volandri ha deciso di convocare per la nostra Nazionale Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner.

CONVOCATI USA

Taylor Fritz (n.10 ATP)

Frances Tiafoe (n.17 ATP)

Tommy Paul (n.30 ATP)

Jack Sock (n.45 ATP in doppio)

CONVOCATI ITA

Jannik Sinner (n.12 ATP)

Matteo Berrettini (n.14 ATP)

Lorenzo Musetti (n.23 ATP)

Fabio Fognini (n.59 ATP)

Simone Bolelli (n.24 ATP in doppio)